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Дембеле сравнил себя с Ferrari
Футболист покритиковал сам себя.
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Игрок «Барселоны» считает себя неплохим, но еще не большим футболистом.
С Ferrari он себя сравнивать пока не хочет и говорит, что можно сравнить только с Ferrari в сборке.
Дембеле сказал, что часто теряет мяч, а на таком уровне этого нельзя делать. В «Барселоне» мало быть просто хорошим игроком.
Считает, что ему следует еще много работать над собой.
Футболист перешел в каталонский клуб прошлым летом из дортмундской «Боруссии». Пока что он сыграл за «Барселону» только 12 раз в этом сезоне.