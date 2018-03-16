Дембеле сравнил себя с Ferrari

Игрок «Барселоны» считает себя неплохим, но еще не большим футболистом.



С Ferrari он себя сравнивать пока не хочет и говорит, что можно сравнить только с Ferrari в сборке.



Дембеле сказал, что часто теряет мяч, а на таком уровне этого нельзя делать. В «Барселоне» мало быть просто хорошим игроком.



Считает, что ему следует еще много работать над собой.



Футболист перешел в каталонский клуб прошлым летом из дортмундской «Боруссии». Пока что он сыграл за «Барселону» только 12 раз в этом сезоне.