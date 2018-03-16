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14:11 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Дембеле сравнил себя с Ferrari

Футболист покритиковал сам себя.

Источник: AP 2018

Игрок «Барселоны» считает себя неплохим, но еще не большим футболистом.

С Ferrari он себя сравнивать пока не хочет и говорит, что можно сравнить только с Ferrari в сборке.

Дембеле сказал, что часто теряет мяч, а на таком уровне этого нельзя делать. В «Барселоне» мало быть просто хорошим игроком.

Считает, что ему следует еще много работать над собой.

Футболист перешел в каталонский клуб прошлым летом из дортмундской «Боруссии». Пока что он сыграл за «Барселону» только 12 раз в этом сезоне.

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