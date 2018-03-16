«Бешикташ» хочет заполучить Роналду

Фикрет Орман говорит, что его клуб хотел бы пригласить самого Криштиану Роналду.



В «Бешикташе» уже играют два португальца со сборной — Пепе и Куарежма. Президент клуба рад был бы видеть в команде еще и Криштиану.



При этом же Орман добавил, что «Бешикташ» — скромный клуб и поэтому не делает никаких официальных предложений.