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13:05 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Бешикташ» хочет заполучить Роналду

Об этом говорит президент клуба.

Источник: AFP 2018

Фикрет Орман говорит, что его клуб хотел бы пригласить самого Криштиану Роналду.

В «Бешикташе» уже играют два португальца со сборной — Пепе и Куарежма. Президент клуба рад был бы видеть в команде еще и Криштиану.

При этом же Орман добавил, что «Бешикташ» — скромный клуб и поэтому не делает никаких официальных предложений.

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