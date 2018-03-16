Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Бешикташ» хочет заполучить Роналду
Об этом говорит президент клуба.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Об этом говорит президент клуба.
Фикрет Орман говорит, что его клуб хотел бы пригласить самого Криштиану Роналду.
В «Бешикташе» уже играют два португальца со сборной — Пепе и Куарежма. Президент клуба рад был бы видеть в команде еще и Криштиану.
При этом же Орман добавил, что «Бешикташ» — скромный клуб и поэтому не делает никаких официальных предложений.