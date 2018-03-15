Почеттино затруднился назвать сроки восстановления Кейна

Кейн получил повреждение голеностопа 11 марта в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:1), ранее сообщалось, что форвард может пропустить месяц.
«Мы рассчитываем на него, хотим помочь Кейну восстановиться как можно скорее, — сказал Почеттино. — Сложно дать конкретный прогноз по его возвращению в строй. Быть может, на это уйдет две недели или три, мы внимательно за этим следим».
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», за основную команду клуба он выступает с 2010 года. Четырежды форвард уходил в аренду в другие команды, с 2013 года на постоянной основе играет за «Тоттенхэм». В текущем сезоне форвард провел за клуб 39 матчей, в которых забил 35 голов.