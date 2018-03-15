Почеттино затруднился назвать сроки восстановления Кейна

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Кейн получил повреждение голеностопа 11 марта в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:1), ранее сообщалось, что форвард может пропустить месяц.

«Мы рассчитываем на него, хотим помочь Кейну восстановиться как можно скорее, — сказал Почеттино. — Сложно дать конкретный прогноз по его возвращению в строй. Быть может, на это уйдет две недели или три, мы внимательно за этим следим».