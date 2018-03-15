На предматчевой раскатке Бучневич отдал свою клюшку юному фанату по имени Бенджамин в свитере череповецкой «Северстали», который расплакался после получения подарка.
«Милан» вновь сменит владельцев
Клуб может пойти по пути «ПСЖ».
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Арабский миллиардер Саид
Сейчас клуб близок к банкротству. Нынешний владелец покупал «Милан» в кредит через американский фонд Elliot Management.
Теперь скоро клуб с такими темпами может перейти в собственность этого фонда. Тогда уже перекупить «Милан» сможет арабский магнат.
За последнее десятилетие арабские шейхи уже купили английский «Манчестер Сити» и парижский «ПСЖ». На эти клубы несколько лет тратятся просто невероятные деньги даже по меркам современного футбола.