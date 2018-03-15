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18:00 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Милан» вновь сменит владельцев

Клуб может пойти по пути «ПСЖ».

Источник: AFP 2018

Арабский миллиардер Саид Аль-Фаласи хочет купить «Милан».

Сейчас клуб близок к банкротству. Нынешний владелец покупал «Милан» в кредит через американский фонд Elliot Management.

Теперь скоро клуб с такими темпами может перейти в собственность этого фонда. Тогда уже перекупить «Милан» сможет арабский магнат.

Аль-Фаласи принадлежит к семье правителей Дубая Аль-Мактум.

За последнее десятилетие арабские шейхи уже купили английский «Манчестер Сити» и парижский «ПСЖ». На эти клубы несколько лет тратятся просто невероятные деньги даже по меркам современного футбола.

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