«Милан» вновь сменит владельцев

Арабский миллиардер Саид Аль-Фаласи хочет купить «Милан».



Сейчас клуб близок к банкротству. Нынешний владелец покупал «Милан» в кредит через американский фонд Elliot Management.



Теперь скоро клуб с такими темпами может перейти в собственность этого фонда. Тогда уже перекупить «Милан» сможет арабский магнат.



Аль-Фаласи принадлежит к семье правителей Дубая Аль-Мактум.



За последнее десятилетие арабские шейхи уже купили английский «Манчестер Сити» и парижский «ПСЖ». На эти клубы несколько лет тратятся просто невероятные деньги даже по меркам современного футбола.