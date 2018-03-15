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16:58 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Хаби Алонсо грозит до 8 лет тюрьмы за неуплату налогов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экс-футболисту сборной Испании Хаби Алонсо грозит до восьми лет лишения свободы и штраф в размере восьми миллионов евро за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Confidencial.

Источник: Reuters

Как отмечает издание, испанские налоговые органы выявили со стороны Алонсо три нарушения налогового кодекса. Экс-полузащитника национальной сборной подозревают в том, что он использовал для управления маркетинговыми правами подставную фирму, зарегистрированную за рубежом. Алонсо вину отрицает.

Хаби Алонсо — двукратный чемпион Европы (2008, 2012), чемпион мира (2010) в составе сборной Испании. 36-летний футболист, выступавший за английский «Ливерпуль», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию», завершил карьеру летом 2017 года.

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