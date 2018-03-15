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СМИ: Хаби Алонсо грозит до 8 лет тюрьмы за неуплату налогов
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Как отмечает издание, испанские налоговые органы выявили со стороны Алонсо три нарушения налогового кодекса.
Хаби Алонсо — двукратный чемпион Европы (2008, 2012), чемпион мира (2010) в составе сборной Испании. 36-летний футболист, выступавший за английский «Ливерпуль», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию», завершил карьеру летом 2017 года.