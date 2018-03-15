СМИ: Хаби Алонсо грозит до 8 лет тюрьмы за неуплату налогов

Как отмечает издание, испанские налоговые органы выявили со стороны Алонсо три нарушения налогового кодекса. Экс-полузащитника национальной сборной подозревают в том, что он использовал для управления маркетинговыми правами подставную фирму, зарегистрированную за рубежом. Алонсо вину отрицает.