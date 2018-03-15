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15:48 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Полю Погба исполняется 25

Француз все еще подает надежды.

Вечно перспективный Поль Погба сегодня уже отмечает 25 лет.

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В последне время на него обрушивают шквал критики все болельщики и бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед». Игра с «Севильей», когда манкунианцы вдруг провально вылетели из Лиги чемпионов, только усугубил ситуацию.

Статус француза, как будущей звезды мирового футбола, не меняется при этом уже лет пять.

Интересно, оправдает ли все-таки футболист полностью возлагаемые на него надежды?

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