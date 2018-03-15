На предматчевой раскатке Бучневич отдал свою клюшку юному фанату по имени Бенджамин в свитере череповецкой «Северстали», который расплакался после получения подарка.
Полю Погба исполняется 25
Француз все еще подает надежды.
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Вечно перспективный Поль Погба сегодня уже отмечает 25 лет.
В последне время на него обрушивают шквал критики все болельщики и бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед». Игра с «Севильей», когда манкунианцы вдруг провально вылетели из Лиги чемпионов, только усугубил ситуацию.
Статус француза, как будущей звезды мирового футбола, не меняется при этом уже лет пять.
Интересно, оправдает ли