Полю Погба исполняется 25

В последне время на него обрушивают шквал критики все болельщики и бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед». Игра с «Севильей», когда манкунианцы вдруг провально вылетели из Лиги чемпионов, только усугубил ситуацию.



Статус француза, как будущей звезды мирового футбола, не меняется при этом уже лет пять.



Интересно, оправдает ли все-таки футболист полностью возлагаемые на него надежды?