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15:45 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Хаби Алонсо может сесть в тюрьму

Его обвиняют в неуплате налогов.

Источник: Reuters

Бывший футболист Хаби Алонсо, известный по выступлением за «Ливерпуль», мадридский «Реал», «Баварию» и сборную Испании, подозревается в том, что не добросовестно платит налоги.

По таким обвинениям испанцу угрожает вплоть до 8 лет тюремного заключения. Именно такого требует прокурор. А ещё заплатить 8 миллионов евро штрафа.

Говорят, что бывший полузащитник скрывал прибыль через специальную фирму на португальском острове Мадейра.

Алонсо не в первый раз обвиняют в неуплате налогов. Такое дело уже было в 2015 году, но тогда полузащитника оправдали.

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