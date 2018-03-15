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Хаби Алонсо может сесть в тюрьму
Его обвиняют в неуплате налогов.
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Его обвиняют в неуплате налогов.
Бывший футболист Хаби Алонсо, известный по выступлением за «Ливерпуль», мадридский «Реал», «Баварию» и сборную Испании, подозревается в том, что не добросовестно платит налоги.
По таким обвинениям испанцу угрожает вплоть до 8 лет тюремного заключения. Именно такого требует прокурор. А ещё заплатить 8 миллионов евро штрафа.
Говорят, что бывший полузащитник скрывал прибыль через специальную фирму на португальском острове Мадейра.
Алонсо не в первый раз обвиняют в неуплате налогов. Такое дело уже было в 2015 году, но тогда полузащитника оправдали.