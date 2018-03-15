Иньеста заявил, что рассматривает переход в китайский клуб

«Я должен до 30 апреля решить, оставаться ли мне в “Барселоне” или уехать в Китай. Я должен все взвесить, чтобы решить, что будет лучше для меня и для клуба», — заявил Иньеста, слова которого приводит агентство Рейтер.

«Я не знаю, что он собирается делать, это очень личное решение, и он должен сам его принять. У него есть свои причины, и он сам решит, что будет лучше для него. Я не думаю о том, как будет выглядеть “Барселона” без Иньесты, потому что сейчас существует только “Барселона” с Иньестой», — заявил Вальверде.