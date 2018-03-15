«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в матче за Суперкубок Аргентины

Встреча, прошедшая в среду в Мендосе, закончилась со счетом 2:0 в пользу действующего обладателя Кубка Аргентины. Голами в составе «Ривер Плейта» отметились Гонсало Мартинес (18-я минута, с пенальти) и Игнасио Скокко (70-я).

Суперкубок Аргентины разыгрывался в шестой раз. «Ривер Плейт» ранее дважды боролся за трофей, но впервые завоевал его. «Бока Хуниорс» в третий раз проиграла в матче за Суперкубок.