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09:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в матче за Суперкубок Аргентины

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты «Ривер Плейта» взяли верх над «Бокой Хуниорс» в матче за Суперкубок Аргентины.

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Мендосе, закончилась со счетом 2:0 в пользу действующего обладателя Кубка Аргентины. Голами в составе «Ривер Плейта» отметились Гонсало Мартинес (18-я минута, с пенальти) и Игнасио Скокко (70-я).

Суперкубок Аргентины разыгрывался в шестой раз. «Ривер Плейт» ранее дважды боролся за трофей, но впервые завоевал его. «Бока Хуниорс» в третий раз проиграла в матче за Суперкубок.

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