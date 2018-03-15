Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
На «Манчестер Сити» может быть наложен трансферный бан
ФИФА изучает ситуацию с нарушением «Манчестер Сити» правил по взаимодействию с молодыми игроками.
ФИФА изучает ситуацию с нарушением «Манчестер Сити» правил по взаимодействию с молодыми игроками.
Два африканских игрока, Джордж Дэвис и Доминик Одуро заявили, что играли за молодежку «Сити» до достижения 18 лет. По правилам ФИФА запрещено заигрывать молодых игроков из других стран до достижения ими совершеннолетия.
Ранее за похожие нарушения запретом на трансферы наказывались мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Барселона».
Сейчас ФИФА изучает подобные ситуации в английском клубном футболе и ведёт расследование не только против «Сити», но и против «Челси».
Если вина «горожан» будет доказана, то им грозит то же наказание, что и испанским клубам.