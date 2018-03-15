На «Манчестер Сити» может быть наложен трансферный бан

Источник: AP 2018

Два африканских игрока, Джордж Дэвис и Доминик Одуро заявили, что играли за молодежку «Сити» до достижения 18 лет. По правилам ФИФА запрещено заигрывать молодых игроков из других стран до достижения ими совершеннолетия.



Ранее за похожие нарушения запретом на трансферы наказывались мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Барселона».

Сейчас ФИФА изучает подобные ситуации в английском клубном футболе и ведёт расследование не только против «Сити», но и против «Челси».