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02:12 (мск), источник: Р-Спорт

Расследование против «Ман Сити», которому могут запретить трансферы, расширено

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) расширила расследование в отношении английского «Манчестер Сити», клуб может получить запрет на осуществление трансферов игроков, сообщает Telegraph.

Источник: Reuters

Как отмечает издание, представители руководящего органа мирового футбола в среду изучали новые свидетельства по ранее открытому в отношению «Сити» делу. В сентябре ФИФА подтвердила, что расследование против «горожан» ведется.

Telegraph утверждает, что клуб подозревается в нарушении правил, касающихся трансферов молодых игроков, приехавших в Англию из-за рубежа.

Новые обстоятельства открылись после того, как Джордж Дэвис и Доминик Одуро в интервью датским СМИ рассказали, что были заиграны за клуб до достижения 18-летнего возраста, что ФИФА может посчитать нарушением некоторых пунктов регламента, отмечается в материале.

Ранее наказание в виде запрета на трансферы получали испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

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