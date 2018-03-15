Расследование против «Ман Сити», которому могут запретить трансферы, расширено

Источник: Reuters

Как отмечает издание, представители руководящего органа мирового футбола в среду изучали новые свидетельства по ранее открытому в отношению «Сити» делу. В сентябре ФИФА подтвердила, что расследование против «горожан» ведется.

Telegraph утверждает, что клуб подозревается в нарушении правил, касающихся трансферов молодых игроков, приехавших в Англию из-за рубежа.

Новые обстоятельства открылись после того, как Джордж Дэвис и Доминик Одуро в интервью датским СМИ рассказали, что были заиграны за клуб до достижения 18-летнего возраста, что ФИФА может посчитать нарушением некоторых пунктов регламента, отмечается в материале.