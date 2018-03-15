Правительство Греции поставило три условия возобновления чемпионата по футболу

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Министерство культуры и спорта приостановило проведение матчей чемпионата Греции и Кубка страны после воскресного футбольного матча ПАОК-АЕК в Салониках. Во время игры хозяева открыли счет на последних минутах, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в положении «вне игры». Возмущенные болельщики ПАОКа и президент клуба Иван Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи, который в итоге засчитал гол. При этом многие греческие издания написали, что «вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье», опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе. Сам Саввиди извинился перед болельщиками за выход на поле и заявил, что никому не угрожал.

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Василиадис потребовал изменить дисциплинарный кодекс и добавить дисциплинарные меры за высказывания и поведение руководителей клубов. Во-вторых, надо изменять правила лицензирования клубов. По его словам, если команда Суперлиги дважды участвует в беспорядках, ее лицензия будет аннулирована и будет снижена категория. Третье условие касается правил безопасности. От ворот стадиона и на стадионе ответственность должны нести футбольные клубы, а не полиция, как в Европе, заявил Василиадис.

«Если связанные с футболом люди не возьмут на себя обязательств, чемпионат будет окончательно прекращен», — сказал заместитель министра по делам спорта.

Василиадис назвал «гнилой» структуру греческой федерации футбола EPO и заявил, что впервые угроза Grexit исходит от поведения футбольных чиновников.

Правительство

Ситуации в греческом футболе посвятил значительную часть еженедельного брифинга официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос. По его словам, события на стадионе Тумба, остановка игры и выход на поле президента ПАОК стали последней каплей, переполнившей чашу.

Мы видели картины, которые дискредитируют греческий футбол на международном уровне и, к сожалению, далеко не единственные. Этот эпизод добавлен в длинный список насилия и экстремальных нарушений поведения, которые, к сожалению, были признаком профессионального футбола на протяжении десятилетий. Димитрис Тзанакопулос

Он напомнил о произошедших за последнее время случаях поджога, терроризма и нападений — поджог дома бывшего главы комиссии футбольных арбитров, пакет с пулей действующему президенту Федерации футбола, избиения журналистов, изобличающих деятельность преступных организаций в футболе, нападение организованных болельщиков на редакцию газеты «Этнос», жестокие столкновения между самими болельщиками.

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Отвечая на вопрос о тесных «привилегированных» отношениях нынешнего правительства и владельца клуба ПАОК Саввиди официальный представитель напомнил, что правительство Антониса Самараса из «Новой демократии» в 2012 году приняло специальный закон о предоставлении греческого гражданства Саввиди, признав его национальным благодетелем. «Самарас лично предложил Саввиди сделать инвестиции в SEKAP, чтобы табачная промышленность не оказалась в руках турецких инвесторов», — сказал Тзанакопулос. По его словам, все «привилегированные отношения» с Саввиди касаются конкретного инцидента, когда Саввиди пытались оштрафовать за нарушения прежнего владельца табачной фабрики SEKAP.

Штраф в десятки миллионов евро мог привести с закрытию фабрики и потере сотен рабочих мест.