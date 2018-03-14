СМИ: «Реал» готов потратить на Неймара 300 млн евро летом

Руководство «Реала» рассматривает два пути развития. Первый — заключение сделки с Неймаром, на которую они готовы потратить € 300 млн. Это сумма, которую «Королевский клуб» может себе позволить, учитывая чистую прибыль в размере € 13 млн от своих трансферных продаж за последние четыре сезона, за которые они трижды становились победителями Лиги чемпионов. Второй сценарий, который будет пущен в ход, в случае неудачи с переходом Неймара, — покупка на те же деньги двух-трёх футболистов топ-класса, которые будут играть вместе с Роналду.