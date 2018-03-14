Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова отреагировала на угрозы «бесполезного дурака» Джонсона
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Мальчик постригся на глазах у школы в память о погибшей сестре
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Барселона3
Челси0
Футбол. Зарубежный
14.03
Ювентус2
Аталанта0
Футбол. Еврокубки
14.03
Бешикташ1
Бавария3
Футбол. Зарубежный
14.03
ПСЖ2
Анже1
Футбол. Еврокубки
19:00
Локомотив М
Атлетико
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Лацио
Все события
Китай отреагировал на огульное обвинение Мэй в адрес России
Стали известны подробности смерти Табакова
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
СМИ: «Реал» готов потратить на Неймара 300 млн евро летом
Бывший муж Дженнифер Энистон завел новый роман
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
14 марта, источник: Чемпионат.com

СМИ: «Реал» готов потратить на Неймара 300 млн евро летом

Главной трансферной целью этого лета для мадридского «Реала» станет приобретение форварда «ПСЖ» Неймара.

Источник: Reuters

Как сообщает Marca, «сливочные» ждут решения бразильского футболиста и его отца об уходе из парижского клуба по окончании сезона.

Руководство «Реала» рассматривает два пути развития. Первый — заключение сделки с Неймаром, на которую они готовы потратить € 300 млн. Это сумма, которую «Королевский клуб» может себе позволить, учитывая чистую прибыль в размере € 13 млн от своих трансферных продаж за последние четыре сезона, за которые они трижды становились победителями Лиги чемпионов. Второй сценарий, который будет пущен в ход, в случае неудачи с переходом Неймара, — покупка на те же деньги двух-трёх футболистов топ-класса, которые будут играть вместе с Роналду.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 19 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе?
Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина по хоккею
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
Хайнкес возродил великую «Баварию». И вывел ее в четвертьфинал
«Барселона» и «Челси» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ
Крамник проиграл в 4-м туре шахматного турнира претендентов
Новости
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Ксения Собчак поделилась трогательным фото сына с бабушкой Людмила Нарусова испытывает к полуторагодовалому внуку особенные чувства
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь