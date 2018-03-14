СМИ: «Реал» готов потратить на Неймара 300 млн евро летом
Главной трансферной целью этого лета для мадридского «Реала» станет приобретение форварда «ПСЖ» Неймара.
Главной трансферной целью этого лета для мадридского «Реала» станет приобретение форварда «ПСЖ» Неймара.
Как сообщает Marca, «сливочные» ждут решения бразильского футболиста и его отца об уходе из парижского клуба по окончании сезона.
Руководство «Реала» рассматривает два пути развития. Первый — заключение сделки с Неймаром, на которую они готовы потратить € 300 млн. Это сумма, которую «Королевский клуб» может себе позволить, учитывая чистую прибыль в размере € 13 млн от своих трансферных продаж за последние четыре сезона, за которые они трижды становились победителями Лиги чемпионов. Второй сценарий, который будет пущен в ход, в случае неудачи с переходом Неймара, — покупка на те же деньги
В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 19 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами.