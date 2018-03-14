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14 марта, источник: Чемпионат.com

«Ювентус» в перенесенном матче одержал победу над «Аталантой»

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в перенесённом из-за снегопада матче 26-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Гонсало Игуаин и полузащитник Блез Матюиди. К концу второго тайма гости остались вдесятером: защитник Джанлука Манчини получил две жёлтые карточки подряд и был вынужден покинуть поле.

В активе туринского клуба теперь 74 очка. Подопечные Массимилиано Аллегри продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А. «Аталанта» (41) остаётся восьмой.

Ювентус 2:0
Первый тайм: 1:0
Аталанта
14.03.2018, 20:00 основной раунд: 26-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Джанпьеро Гасперини
Голы
29′ Гонсало Игуаин (Дуглас Коста) 9
81′ Блэз Матюиди (Г. Игуаин) 14
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Джорджо Кьеллини 3
82′ Мехди Бенатиа 4
Миралем Пьянич 5
Блэз Матюиди 14
90+1′ Квадво Асамоа 22
Гонсало Игуаин 9
Пауло Дибала 10
50′ Штефан Лихтштайнер 26
Маттиа Де Шильо 2
78′ Дуглас Коста 11
Андреа Барцальи 15
62′ Марио Манджукич 17
72′ Алекс Сандру 12
1 Этрит Бериша
3 Рафаэл Толой
6 Хосе Луис Паломино
28 Джанлука Манчини 78′ 79′
4 Бриан Кристанте 61′
15 Мартен де Рон 82′
72 Йосип Иличич
10 Алехандро Дарио Гомес
8 Робин Гозенс 65′
29 Андреа Петанья
33 Ханс Хатебур 70′ 47′
9 Андреас Корнелиус
32 Николас Хаас 57′
37 Леонардо Спинаццола
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 0
3 Угловые 8
8 Фолы 23
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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