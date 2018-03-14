«Ювентус» в перенесенном матче одержал победу над «Аталантой»

Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Гонсало Игуаин и полузащитник Блез Матюиди. К концу второго тайма гости остались вдесятером: защитник Джанлука Манчини получил две жёлтые карточки подряд и был вынужден покинуть поле.



В активе туринского клуба теперь 74 очка. Подопечные Массимилиано Аллегри продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А. «Аталанта» (41) остаётся восьмой.