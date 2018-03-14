Ферейра посчитал, что мальчик медленно подает мячи
«Ювентус» в перенесенном матче одержал победу над «Аталантой»
«Ювентус» обыграл «Аталанту» в перенесённом
«Ювентус» обыграл «Аталанту» в перенесённом
Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Гонсало Игуаин и полузащитник Блез Матюиди. К концу второго тайма гости остались вдесятером: защитник Джанлука Манчини получил две жёлтые карточки подряд и был вынужден покинуть поле.
В активе туринского клуба теперь 74 очка. Подопечные Массимилиано Аллегри продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А. «Аталанта» (41) остаётся восьмой.
|Массимилиано Аллегри
|Джанпьеро Гасперини
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|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|0
|3
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|23
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Маурицио Мариани (Италия)