В «Барселоне» побили очередной рекорд

До этого сезона в Ла Лиге два игрока одного клуба никогда не забивали больше 20 мячей всего за 26 игр.



Но теперь у форвардов «Барселоны» Лионеля Месси уже 24 гола на счету, а у Луиса Суареса 21.



Это очередной рекорд испанского чемпионата.



«Барселона» в Ла Лиге идет уверенно на первом месте с огромным отрывом от всех преследователей. В этом году уже вряд ли кто-то сможет помешать каталонцам стать чемпионами.