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17:02 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В «Барселоне» побили очередной рекорд

Месси с Суаресом уже забили больше 20 голов каждый.

Источник: AFP 2018

До этого сезона в Ла Лиге два игрока одного клуба никогда не забивали больше 20 мячей всего за 26 игр.

Но теперь у форвардов «Барселоны» Лионеля Месси уже 24 гола на счету, а у Луиса Суареса 21.

Это очередной рекорд испанского чемпионата.

«Барселона» в Ла Лиге идет уверенно на первом месте с огромным отрывом от всех преследователей. В этом году уже вряд ли кто-то сможет помешать каталонцам стать чемпионами.

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