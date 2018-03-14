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В «Барселоне» побили очередной рекорд
Месси с Суаресом уже забили больше 20 голов каждый.
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Месси с Суаресом уже забили больше 20 голов каждый.
До этого сезона в Ла Лиге два игрока одного клуба никогда не забивали больше 20 мячей всего за 26 игр.
Но теперь у форвардов «Барселоны» Лионеля Месси уже 24 гола на счету, а у Луиса Суареса 21.
Это очередной рекорд испанского чемпионата.
«Барселона» в Ла Лиге идет уверенно на первом месте с огромным отрывом от всех преследователей. В этом году уже вряд ли