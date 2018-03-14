Ферейра посчитал, что мальчик медленно подает мячи
Каррагер отстранен от работы на ТВ до конца футбольного сезона
Он не будет работать на Sky Sports.
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Он не будет работать на Sky Sports.
Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в этом сезоне больше не выступит на Sky Sports. Канал приостановил сотрудничество с экспертом.
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После проигрыша своей бывшей команды «Манчестер Юнайтед» Джейми оплевал четырнадцатилетнюю девочку из окна машины. Каррагера осудили за это на телеканале, где он работал экспертом.