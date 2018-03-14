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14:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто лучше — бывший клуб Слуцкого или новый?

Чем «Витесс» похож на бывшую команду Леонида Викторовича — «Халл»?

Источник: Reuters

Российский тренер с июля станет главным тренером голландского «Витесса». Чем он похож на бывшую команду Леонида Викторовича — «Халл»? Сравниваем клубы друг с другом.

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ИСТОРИЯ

Футбол в Голландии появился в конце 19 века. В 1879 году в Харлеме был создан первый в стране футбольный клуб, а спустя 13 лет в Арнеме, недалеко от современной границы с Германией, был основан крикетный клуб «Витесс». В том же году на его базе зародилась и футбольная команда, которая не меняла своего названия до наших дней. «Халл» появился позже, в 1904 году, хотя считается, что в Англии самые древние клубы.

«Тигры» никогда не выделялись среди других команд — и в глубины английских лиг не падали, и до трофеев не дотягивались. Главными достижениями «Халла» до сих пор остаются выходы в премьер-лигу и попадание в финал Кубка Англии-2014.

У «Витесса» ситуация не намного лучше. До прошлого сезона в трофейной комнате арнемцев были только малозначимые кубки за победы в низших дивизионах и чемпионате провинции Гелдерланд, но в апреле 2017-го «Витесс» в финале Кубка Голландии победил АЗ и завоевал первый и единственный пока большой приз в своей истории.

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Кто круче: «Витесс».

ВЛАДЕЛЬЦЫ

В «Халле» фигуры Ассема и Эхаба Алламов особо важны. Болельщики терпеть их не могут за наплевательское отношение к команде, нарочитую скупость и экстравагантные поступки (какое-то время назад они пытались сменить название клуба на «Халл Сити Тайгерс»).

В «Витессе» не так. Осенью 2013 года контрольный пакет акций выкупил хороший знакомый Романа Абрамовича — Александр Чигиринский. Он держался в тени, но стабильно финансировал клуб. Предприниматель помогал и предыдущему владельцу «Витесса» Мерабу Жордания. О Чигиринском известно мало. По образованию он хирург, занимался строительным бизнесом, а сейчас владеет девелоперской компанией.

При этом сам Слуцкий в интервью «СЭ» сообщил, что сейчас владельцем клуба является вовсе не Чигиринский, а другой российский бизнесмен, имя которого он уточнять не стал.

На официальном сайте «Витесса» в разделе о клубе приведен состав наблюдательного совета, в который входят три человека, включая русскоязычных Валерия Ойфа и Евгения Меркеля.

Кто круче: «Витесс».

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ФИНАНСЫ

В «Халле» у Слуцкого было очень туго с деньгами. Летом владельцы распродали довольно сильный состав, выручили от трансферов 45 миллионов евро, но потратили на новичков всего 19 миллионов. Это одна из причин того, почему у нашего тренера в Англии не получилось.

«Витесс» в мае 2017-го объявил о том, что закончил финансовый год с убытками в размере 10,2 миллионов евро. Это немного, но в следующем отчете, который будет объявлен через два месяца, клуб должен выйти в плюс, потому что в него будут включены доходы от участия в Лиге Европы, победы в Кубке Голландии и продаж Кевина Дикса (2,8 миллиона евро) с Ренато Ибаррой (1,8 миллиона евро).

Как сообщал год назад Sports of the day, Чигиринский за три с половиной года вложил в «Витесс» 140 миллионов евро. Выходит, примерный годовой бюджет клуба — 40 миллионов евро. «Халл» примерно столько же получил от Футбольной ассоциации в качестве «парашютных выплат» за вылет из премьер-лиги.

Кто круче: «Халл».

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СОСТАВ

В заявке «Халла» значатся сразу четыре футболиста, которые летом наверняка приедут на чемпионат мира — швед Ларссон, австралиец Ирвайн, поляк Грощицки и нигериец Аина. У «Витесса» таких футболистов нет, хотя при особой фантазии к кандидатам в сборную России можно причислить Вячеслава Караваева. Если бы сборная Голландии отобралась на чемпионат мира, то ситуация вообще не изменилась бы — ни один футболист из расширенного списка оранжевых не выступает в Арнеме.

Все дело в том, что в «Витессе» много молодых футболистов. Здесь почти официально проходят обкатку талантливые выпускники академии «Челси», которым пока рано в обойму лондонского клуба. Например, в этом сезоне «Витесс» арендовал у «Челси» трех футболистов: защитников Миазгу и Дабо, а также хавбека Маунта. Здесь голландцы перекликаются с «Халлом», ведь в этом сезоне в помощь Слуцкому «Челси» тоже отдал трех футболистов, которые до сих пор играют в команде даже после увольнения Леонида Викторовича.

Добавим, что стоимость текущего состава «Витесса» в два с половиной раза ниже общей цены футболистов «Халла» — 27,3 миллиона евро против 62,5. (данные transfermarkt.de).

У «тигров» есть сразу два игрока стоимостью 7 миллионов евро, Грощицки и Эрнандес, а самый дорогой футболист «Витесса» Миазга (3 миллиона евро) ему даже не принадлежит.

Кто круче: «Халл».

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ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Болельщики у «Витесса» громкие, музыкальные, любят хореографию и мастерить баннеры. Вот, например, один из перформансов фанатов арнемского клуба перед ноябрьским матчем Лиги Европы с «Зюльте- Варегемом».

В этом фанаты больше похожи на российских, чем на английских. Но посещаемость у «Витесса» и «Халла» схожа. В этом сезоне матчи голландского клуба в среднем посещают 15 843 зрителя, а на играх «тигров» в чемпионшипе обычно присутствуют 15 534 человека. Но это по официальным данным. На самом деле «Халл» явно завышает цифры, потому что его стадион все время наполовину пуст — большое количество болельщиков отказывается возвращаться на трибуны до того, как Алламы продадут клуб.

Кто круче: «Витесс».

ГОША ЧЕРНОВ

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