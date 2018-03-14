«Вест Хэм»: Виновных в беспорядках на игре с «Бёрнли» пожизненно отстранят от матчей

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Встреча 30-го тура английской премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Бёрнли» прошла в субботу, 10 марта, в Лондоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Болельщики хозяев на протяжении матча несколько раз выбегали на поле, также большая группа фанатов прорывалась к ложе владельцев команды, чтобы выразить свой протест. По итогам встречи Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование, и «молотобойцам» грозит проведение оставшихся домашних матчей без зрителей.

«После инцидентов, омрачивших второй тайма матча премьер-лиги с “Бернли”, клуб проводит полное и тщательное расследование и предпримет ряд экстренных встреч со всеми заинтересованными сторонами. Клуб работает в тесном контакте с полицией, чтобы идентифицировать людей, выбежавших на поле, определить тех, кто бросил пиротехнику, оба проявления являются конкретными преступлениями в соответствии с Законом о футболе 1991 года», — говорится в сообщении пресс-службы.