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14:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Вест Хэм»: Виновных в беспорядках на игре с «Бёрнли» пожизненно отстранят от матчей

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Фанаты лондонского «Вест Хэм Юнайтед», которые будут признаны виновными в организации и участии в беспорядках на матче чемпионата Англии по футболу против «Бёрнли», будут пожизненно отстранены от любых матчей «молотобойцев» на всех уровнях, сообщается в заявлении на официальном сайте «Вест Хэма».

Источник: Reuters

Встреча 30-го тура английской премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Бёрнли» прошла в субботу, 10 марта, в Лондоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Болельщики хозяев на протяжении матча несколько раз выбегали на поле, также большая группа фанатов прорывалась к ложе владельцев команды, чтобы выразить свой протест. По итогам встречи Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование, и «молотобойцам» грозит проведение оставшихся домашних матчей без зрителей.

«После инцидентов, омрачивших второй тайма матча премьер-лиги с “Бернли”, клуб проводит полное и тщательное расследование и предпримет ряд экстренных встреч со всеми заинтересованными сторонами. Клуб работает в тесном контакте с полицией, чтобы идентифицировать людей, выбежавших на поле, определить тех, кто бросил пиротехнику, оба проявления являются конкретными преступлениями в соответствии с Законом о футболе 1991 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Любому лицу, признанному виновным, будет запрещено посещать матчи любой из команд структуры “Вест Хэм Юнайтед”, домашние или выездные, на всю жизнь, клуб попросит суды выдать им запрет на посещение каких-либо матчей в будущем. Представители “Вест Хэма” возьмут на себя ведущую роль в экстренном совещании консультативной группы по безопасности на лондонском стадионе в четверг», — отмечается в релизе.

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