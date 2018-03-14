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14:01 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В «Арсенале» сегодня вспомнили первый гол Аршавина

Канониры выложили видео первого гола россиянина.

В Англии скучают по Аршавину. Это и не удивительно, ведь полузащитник успешно и красочно играл за канониров. Особенно в своем первом сезоне.

Ровно 9 лет назад в матче с «Блекберном» Аршавин изящно прошел на фланге защитника и с острейшего угла расстрелял ворота. Удар был настолько сильным, что вратарь ничего сделать не мог.

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На пике карьеры полузащитник выступал за питерский «Зенит» и лондонский «Арсенал».

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