В «Арсенале» сегодня вспомнили первый гол Аршавина

В Англии скучают по Аршавину. Это и не удивительно, ведь полузащитник успешно и красочно играл за канониров. Особенно в своем первом сезоне.



Ровно 9 лет назад в матче с «Блекберном» Аршавин изящно прошел на фланге защитника и с острейшего угла расстрелял ворота. Удар был настолько сильным, что вратарь ничего сделать не мог.