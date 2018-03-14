Денис Шунто: думал, что судьба клуба высшей лиги будет волновать большее количество людей

Надежда покидает?

Конечно, расстроен. Тем, что такое отношение. Не то чтобы шапкозакидательское, но есть ряд неприятных мелочей. Вроде того, что исполком перед голосованием «рекомендует». Люди же сами, наверное, могут разобраться. Зачем эти лишние рекомендации исполкома? Или бумаги «Крумкачоу» перед Конференцией лежали уже не в папке «высшая лига», а вместе с клубами первой-второй лиг. Так почему у нас два голоса тогда, как у команд Д1. Такие мелочи унизительны. Зачем это делать? Да, допустим, принимается решение: мы просрочили подачу документов, это жесткое нарушение. Пусть так, зачем унижать еще вдобавок?

Есть вера в Футбольный арбитраж и в то, что все еще может быть хорошо?

Не хочется, если честно комментировать это. Есть процедура, и мы ее пройдем до конца. Если есть хоть малейший шанс, какая-нибудь тысячная процента, я постараюсь его использовать. Очень хочется играть. И большая горечь, что с нами обходятся несправедливо.

Отчетная Конференция БФФ. Фото Александра Добрияна | Источник: Прессбол

Так повелось, что о вас чуть ли не каждый день кто-то высказывается. Последним был агент Дмитрий Селюк. Что-нибудь ответите ему?

Опять же, когда в ночь перед конференцией появляются такие слова… Там каждое предложение ложь. И что, я буду сидеть и разбирать каждую фразу. Наверное, дам комментарий по этому поводу в ближайшее время.

Считаете, это намеренный вброс?

Говорю, если и дальше будем бороться за место в высшей лиге, если пойдем в арбитраж, то появится информация, что Шунто младенцев ест и так далее. Все к этому идет, начиная с каких-то «черных пакетов». И это расстраивает больше всего.

А о ситуации с африканскими легионерами — могу рассказать, как все было. У нас был недельный сбор на СОК «Веста». Была договоренность с Селюком. Прежде всего это он сам позвонил и предложил футболистов. Приехали они к нам, в течение недели жили, питались, как и все остальные игроки. Один человек из «Гомеля» (Фатика) и два вот этих ивуарийца. Причем сразу оговаривалось, что если человек не подходит, сразу уезжает. Фатику отправили в «Гомель» через несколько дней, тех двоих попросили еще подержать. Ну, подержали. Опять, насчет качества игроков. Одного в команде прозвали сразу «Дед». По документам он 1997 года рождения, а выглядит больше, чем на тридцать лет. Селюка в Беларуси знают, он работает со «Слуцком», с «Гомелем». Какой алгоритм: он присылает людей, мы их смотрим. Говорит: если не подходит — я его сразу забираю, и он улетает. О каких он еще претензиях говорит, мне непонятно. К тому же, когда это делается в ночь перед Конференцией… Не знаю, что движет людьми и зачем лгать. А с воровством этих 60 долларов… Допускаю, что это сказано со слов легионеров, но это же вообще цирк.

То есть, с вашей стороны все договоренности выполнены?

Да. В аэропорт этого футболиста завез лично директор, Леонтьев. И что он 60 долларов с него взял… Никогда не поверю. Человек у меня четыре года работает, никаких проблем не было. И тут он забрал 60 долларов? Ну, бред просто. Поэтому говорю, что там каждое предложение ложь…

Вас не уведомляли, когда состоится заседание Футбольного арбитража?

Сказали: в течение семи дней. Надеемся, все-таки побыстрее, потому что вопрос с комплектованием стоит очень жестко. Люди готов были до среды ждать, начиная от Богунова и Скшинецкого и заканчивая молодежью. Но я не имею морального права их дальше держать. Так что не знаю, что теперь делать. Опять же с поездкой в Гродно. На нас все еще наложен запрет на регистрацию игроков. Но даже если бы его не было — что, человека на один матч подписывать? А если он травму получит, что мне потом делать, как ему в глаза смотреть? Это очень сильно осложняет ситуацию. И если заседание будет, условно говоря, в следующий вторник, это все усложнит. Нет, мы в любом случае сформируем команду. У нас очень хороший тренер, я знаю многих футболистов и вижу, кого надо брать. Но обидно: у нас очень хорошая команда сформировалась по итогам сборов на «Весте». Мы и с «Шахтером» провели отличный спарринг. Все были полны оптимизма, уверены, что предстоит отличный сезон: и первый матч с «Ислочью», дерби, и четвертьфинал Кубка страны. Настраивались и готовились, хорошая атмосфера. А теперь все разрушено. Понятно, что частично по нашей вине, но все равно. В общем, такая ситуация.

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Ожидали ли, что вас сегодня вообще не захотят выслушать, в том числе представители других клубов?

Нет, не ожидал. Скажу честно, не строил прогнозов на решение Конференции, но думал, что хотя бы дадут выступить. И не такого разгромного счета при голосовании. Ну, я же не знал, как это будет преподнесено… Все эти «черные пакеты», «селюки». Не ожидал такой стены, блока, который не перепрыгнуть.

Интересно, что даже клубы первой лиги, которым, в общем-то, должно быть все равно, голосовали против.

Ну, это можно понять. Когда исполком «не рекомендует», и Сергей Николаевич Румас говорит это с трибуны, любой нейтральный человек может подумать: зачем мне это вообще надо? Но все-таки думал, что судьба клуба высшей лиги будет волновать большее количество людей, потому что сегодня это наиболее широкая прослойка белорусского футбольного общества — люди приехали из каждого уголка страны. По крайней мере, я бы дал возможность президенту клуба высшей лиги хотя бы высказать. Я ведь просил всего пять-семь минут. Тем более все уложились в полтора часа, никто сильно не устал. Считаю, хотя бы внимания «Крумкачы» заслужили…

К слову, насколько я знаю, подача заявления в вышестоящую инстанцию автоматически приостанавливает решение предыдущей инстанции. То есть, его на данный момент не существует. Так что, например, мы в любом случае должны были быть в папке «высшая лига». Надо, наверное, сделать запрос по этому поводу Румасу… Понятно, все это мелочи. Хотя есть в футболе фолы мелкие, а бывает, людям ноги ломают…