Анелька отмечает 39 лет

Футбольная карьера Анелька была очень насыщенной.



Он успел поиграть во Франции, Англии, Испании, Турции, Италии и даже в Китае.



Анелька за всё время сменил больше десяти клубов. Сразу трудно и вспомнить ещё одного известного футболиста с такими же «достижениями».



В свои лучшие годы Николя успел поиграть и за сборную Францию, с которой выиграл в 2000 году Чемпионат Европы. За сборную он забил 14 мячей.