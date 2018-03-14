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13:41 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Анелька отмечает 39 лет

У француза сегодня праздник.

Французский форвард Николя Анелька отмечает свои 39 лет.

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Футбольная карьера Анелька была очень насыщенной.

Он успел поиграть во Франции, Англии, Испании, Турции, Италии и даже в Китае.

Анелька за всё время сменил больше десяти клубов. Сразу трудно и вспомнить ещё одного известного футболиста с такими же «достижениями».

В свои лучшие годы Николя успел поиграть и за сборную Францию, с которой выиграл в 2000 году Чемпионат Европы. За сборную он забил 14 мячей.

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