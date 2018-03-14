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13:15 (мск), источник: Prosports.kz

ПФЛК разместила информацию о матчах второго тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана в преддверии матчей второго тура КПЛ, опубликовала информацию о грядущих матчах, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт организации.

Источник: РИА "Новости"

«Жетысу» — «Астана»

Место проведения: г. Талдыкорган, запасное поле стадиона «Жетысу».

Время начала: 15:00.

Прогноз погоды: +8, ясно.

Трансляция: ПФЛК ТВ.

Стоимость билета: 200 тг.

Последние очные встречи в Чемпионате:

07.05.15 г. «Жетысу» — «Астана» — 1:3.

18.07.15 г. «Астана» — «Жетысу» — 2:1.

13.04.16 г. «Жетысу» — «Астана» — 0:1.

11.06.16 г. «Астана» — «Жетысу» — 1:0.

Судьи: Багдат Абдуллаев (Каратау), Сергей Васютин (Алматы), Дмитрий Филоненко (Тараз).

Дополнительные ассистенты судьи: Сергей Гороховодацкий (Алматы), Асхат Абданбаев (Тараз).

Резервный судья: Рустам Омаров (Алматы).

Инспектор: Александр Кулаков (Алматы).

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«Кайрат» — «Атырау»

Место проведения: г. Алматы, стадион «Центральный».

Время начала: 15:00.

Прогноз погоды: +10, облачно.

Трансляция: ПФЛК ТВ.

Стоимость билета: 500 — 4000 тг.

Последние очные встречи в Чемпионате:

06.05.17 «Атырау» — «Кайрат» — 2:1.

23.07.17 «Кайрат» — «Атырау» — 1:1.

26.08.17 «Атырау» — «Кайрат» — 0:1.

Судьи: Денис Измайлов (Талдыкорган), Евгений Бельский (Тараз), Максим Панин (Костанай).

Резервный судья: Айдын Рахимбаев (Алматы).

Инспектор: Жумагали Мумбаев (Шымкент).

«Кайсар» — «Акжайык»

Место проведения: г. Кызылорда, запасное поле стадиона им. Г. Муратбаева.

Время начала: 15:00.

Прогноз погоды: +6, облачно.

Трансляция: ПФЛК ТВ.

Стоимость билета: 300 тг.

Последние очные встречи в Чемпионате:

23.04.17 г. «Акжайык» — «Кайсар» — 1:0.

01.07.17 г. «Кайсар» — «Акжайык» — 0:0.

28.10.17 г. «Акжайык» — «Кайсар» — 0:0.

Судьи: Фуркат Атажанов (Шымкент), Сергей Калачев (Атырау), Айдын Тасыбаев (Павлодар).

Резервный судья: Жандос Абжан (Шымкент).

Инспектор: Игорь Хисамутдинов (Павлодар).

«Иртыш» — «Актобе»

Место проведения: г. Павлодар, стадион «Центральный».

Время начала: 15:00.

Прогноз погоды: -6, облачно.

Трансляция: ПФЛК ТВ.

Стоимость билета: 500−600тг.

Последние очные встречи в Чемпионате:

31.03.17 г. «Иртыш» — «Актобе» — 1:3.

27.05.17 г. «Актобе» — «Иртыш» — 1:2.

21.10.17 г. «Иртыш» — «Актобе» — 1:1.

Судьи: Артем Кучин, Артем Конивец (оба Караганда), Александр Павлов (Алматы).

Резервный судья: Игорь Алешин (Павлодар).

Инспектор: Александр Борисов (Семей).

«Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК»

Место проведения: г. Шымкент, стадион им. Кажымукана.

Время начала: 15:00.

Прогноз погоды: +17, облачно.

Трансляция: ПФЛК ТВ.

Стоимость билета: 300 тг.

Последние очные встречи в Чемпионате:

15.03.08 г. «Ордабасы» — «Есиль-Богатырь» — 0:2.

01.11.08 г. «Есиль-Богатырь» — «Ордабасы» — 1:1.

19.06.09 г. «Ордабасы» — «Кызылжар» — 1:0.

19.07.09 г. «Кызылжар» — «Ордабасы» — 0:1.

Судьи: Григорий Московченко, Андрей Попов, Евгений Кольев (все Павлодар).

Резервный судья: Сакен Байымбет (Тараз).

Инспектор: Руслан Дузмамбетов (Усть-Каменогорск).

«Тобол» — «Шахтер»

Место проведения: п. Затобольск, стадион «Затоболец».

Время начала: 15:00.

Прогноз погоды: +8, дождь.

Трансляция: ПФЛК ТВ.

Стоимость билета: бесплатно.

Последние очные встречи в Чемпионате:

16.04.17 г. «Шахтер» — «Тобол» — 1:1.

25.06.17 г. «Тобол» — «Шахтер» — 1:2.

28.10.17 г. «Шахтер» — «Тобол» — 1:1.

Судьи: Данияр Сахи (Кызылорда), Евгений Филипчук, Илашбек Орунбаев (оба -Шымкент).

Резервный судья: Санжар Искаков (Костанай).

Инспектор: Юрий Ярышев (Павлодар).

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