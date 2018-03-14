ПФЛК разместила информацию о матчах второго тура КПЛ
Профессиональная футбольная лига Казахстана в преддверии матчей второго тура КПЛ, опубликовала информацию о грядущих матчах, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт организации.
Профессиональная футбольная лига Казахстана в преддверии матчей второго тура КПЛ, опубликовала информацию о грядущих матчах, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт организации.
«Жетысу» — «Астана»
Место проведения: г. Талдыкорган, запасное поле стадиона «Жетысу».
Время начала: 15:00.
Прогноз погоды: +8, ясно.
Трансляция: ПФЛК ТВ.
Стоимость билета: 200 тг.
Последние очные встречи в Чемпионате:
07.05.15 г. «Жетысу» — «Астана» — 1:3.
18.07.15 г. «Астана» — «Жетысу» — 2:1.
13.04.16 г. «Жетысу» — «Астана» — 0:1.
11.06.16 г. «Астана» — «Жетысу» — 1:0.
Судьи: Багдат Абдуллаев (Каратау), Сергей Васютин (Алматы), Дмитрий Филоненко (Тараз).
Дополнительные ассистенты судьи: Сергей Гороховодацкий (Алматы), Асхат Абданбаев (Тараз).
Резервный судья: Рустам Омаров (Алматы).
Инспектор: Александр Кулаков (Алматы).
«Кайрат» — «Атырау»
Место проведения: г. Алматы, стадион «Центральный».
Время начала: 15:00.
Прогноз погоды: +10, облачно.
Трансляция: ПФЛК ТВ.
Стоимость билета: 500 — 4000 тг.
Последние очные встречи в Чемпионате:
06.05.17 «Атырау» — «Кайрат» — 2:1.
23.07.17 «Кайрат» — «Атырау» — 1:1.
26.08.17 «Атырау» — «Кайрат» — 0:1.
Судьи: Денис Измайлов (Талдыкорган), Евгений Бельский (Тараз), Максим Панин (Костанай).
Резервный судья: Айдын Рахимбаев (Алматы).
Инспектор: Жумагали Мумбаев (Шымкент).
«Кайсар» — «Акжайык»
Место проведения: г. Кызылорда, запасное поле стадиона им. Г. Муратбаева.
Время начала: 15:00.
Прогноз погоды: +6, облачно.
Трансляция: ПФЛК ТВ.
Стоимость билета: 300 тг.
Последние очные встречи в Чемпионате:
23.04.17 г. «Акжайык» — «Кайсар» — 1:0.
01.07.17 г. «Кайсар» — «Акжайык» — 0:0.
28.10.17 г. «Акжайык» — «Кайсар» — 0:0.
Судьи: Фуркат Атажанов (Шымкент), Сергей Калачев (Атырау), Айдын Тасыбаев (Павлодар).
Резервный судья: Жандос Абжан (Шымкент).
Инспектор: Игорь Хисамутдинов (Павлодар).
«Иртыш» — «Актобе»
Место проведения: г. Павлодар, стадион «Центральный».
Время начала: 15:00.
Прогноз погоды: -6, облачно.
Трансляция: ПФЛК ТВ.
Стоимость билета: 500−600тг.
Последние очные встречи в Чемпионате:
31.03.17 г. «Иртыш» — «Актобе» — 1:3.
27.05.17 г. «Актобе» — «Иртыш» — 1:2.
21.10.17 г. «Иртыш» — «Актобе» — 1:1.
Судьи: Артем Кучин, Артем Конивец (оба Караганда), Александр Павлов (Алматы).
Резервный судья: Игорь Алешин (Павлодар).
Инспектор: Александр Борисов (Семей).
«Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК»
Место проведения: г. Шымкент, стадион им. Кажымукана.
Время начала: 15:00.
Прогноз погоды: +17, облачно.
Трансляция: ПФЛК ТВ.
Стоимость билета: 300 тг.
Последние очные встречи в Чемпионате:
15.03.08 г. «Ордабасы» — «Есиль-Богатырь» — 0:2.
01.11.08 г. «Есиль-Богатырь» — «Ордабасы» — 1:1.
19.06.09 г. «Ордабасы» — «Кызылжар» — 1:0.
19.07.09 г. «Кызылжар» — «Ордабасы» — 0:1.
Судьи: Григорий Московченко, Андрей Попов, Евгений Кольев (все Павлодар).
Резервный судья: Сакен Байымбет (Тараз).
Инспектор: Руслан Дузмамбетов (Усть-Каменогорск).
«Тобол» — «Шахтер»
Место проведения: п. Затобольск, стадион «Затоболец».
Время начала: 15:00.
Прогноз погоды: +8, дождь.
Трансляция: ПФЛК ТВ.
Стоимость билета: бесплатно.
Последние очные встречи в Чемпионате:
16.04.17 г. «Шахтер» — «Тобол» — 1:1.
25.06.17 г. «Тобол» — «Шахтер» — 1:2.
28.10.17 г. «Шахтер» — «Тобол» — 1:1.
Судьи: Данияр Сахи (Кызылорда), Евгений Филипчук, Илашбек Орунбаев (оба -Шымкент).
Резервный судья: Санжар Искаков (Костанай).
Инспектор: Юрий Ярышев (Павлодар).