Хёведес пропустит матч «Ювентуса» с «Аталантой» из-за травмы

Как сообщает Football Italia, кроме немца в заявку команды не вошли Хуан Куадрадо и Федерико Бернардески, которые ещё не залечили своих старых травм.



Заявка «Ювентуса» на матч с «Аталантой»: Джанлуиджи Буффон, Войцех Щенсны, Маттиа Дель Фаверо, Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Штефан Лихштайнер, Андреа Барцальи, Мехди Бенатия, Карло Пинсольо, Алекс Сандро, Квадво Асамоа, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Стефано Стураро, Родриго Бентанкур, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Марио Манджукич.



«Ювентус» и «Аталанта» сегодня, 14 марта, встретятся в перенесённом матче 26-го тура чемпионата Италии.