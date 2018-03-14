Полиция Греции объяснила отказ задержать Саввиди во время игры опасениями беспорядков

На воскресном футбольном матче ПАОК-АЕК в Салониках хозяева открыли счет на последних минутах, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в положении «вне игры». Возмущенные болельщики ПАОКа и Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи, который в итоге засчитал гол. При этом многие греческие издания написали, что «вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье», опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе. Сам Саввиди извинился перед болельщиками за выход на поле и заявил, что никому не угрожал.

Некоторые СМИ раскритиковали полицию за то, что она не задержала Саввиди на месте, хотя ордер на его задержание на 24 часа был выписан прокурором сразу же после инцидента. Расследованием займется прокуратура Греции.

«Падение греческого футбола и нападки на греческую полицию, похоже, бесконечны. Последний инцидент в Салониках и вопрос, может ли греческая полиция арестовывать президента футбольного клуба на стадионе с 30 тысячами болельщиков, стали причиной преследования нашего коллеги, демонстрируя поверхностный подход к проблеме насилия и фанатизма на стадионах», — говорится в заявлении полицейских.

«Что сказали бы они все, если бы арест президента футбольного клуба привел к бунту недовольных болельщиков против полиции с неприятными последствиями?» — добавляется в заявлении.

Полицейские поддержали своих коллег, работавших на стадионе, отметив, что их реакция была совершенно законной и в соответствии с кодексом, который определяет правила ареста. В частности, «когда человек, который подлежит аресту, находится в толпе или … обстоятельства делают возможным бунт толпы против полиции», арест должен быть отложен, говорится в инструкциях.

Полицейские заявили, что в течение двух дней наблюдают за «политическими играми», в том числе в отношении полиции Салоников.