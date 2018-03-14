Греческий ПАОК исключён из числа членов Ассоциации европейских клубов
Греческий футбольный клуб ПАОК временно исключён из числа членов Ассоциации европейских клубов. Об этом сообщается на сайте организации.
Греческий футбольный клуб ПАОК временно исключён из числа членов Ассоциации европейских клубов. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что отстранение будет действительно до следующего заявления, о котором будет объявлено 27 марта на генеральной ассамблее ассоциации в Риме.
Решение об отстранении ПАОКа принято в связи с инцидентом, произошедшем во время матча чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК, а также поведением владельца клуба из Салоников Ивана Саввиди.
Напомним, 11 марта в Салониках во время матча лидеров чемпионата Греции произошла потасовка между футболистами
Во время инцидента на поле выбежал российский бизнесмен Иван Саввиди, являющийся владельцем ПАОКа. По свидетельствам очевидцев, он стал угрожать судье и представителям АЕКа, при этом с собой у него был пистолет.
Впоследствии