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12:12 (мск), источник: ИА REGNUM

Греческий ПАОК исключён из числа членов Ассоциации европейских клубов

Греческий футбольный клуб ПАОК временно исключён из числа членов Ассоциации европейских клубов. Об этом сообщается на сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что отстранение будет действительно до следующего заявления, о котором будет объявлено 27 марта на генеральной ассамблее ассоциации в Риме.

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Решение об отстранении ПАОКа принято в связи с инцидентом, произошедшем во время матча чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК, а также поведением владельца клуба из Салоников Ивана Саввиди.

Напомним, 11 марта в Салониках во время матча лидеров чемпионата Греции произошла потасовка между футболистами из-за незасчитанного гола в концовке встречи.

Во время инцидента на поле выбежал российский бизнесмен Иван Саввиди, являющийся владельцем ПАОКа. По свидетельствам очевидцев, он стал угрожать судье и представителям АЕКа, при этом с собой у него был пистолет.

Впоследствии пресс-служба Саввиди опровергла сообщения об угрозах. А в ФИФА осудили поведение бизнесмена во время матча, заявив, что из-за этого инцидента греческие футбольные клубы могут быть отстранены от участия в международных соревнованиях.

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