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00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Задача «Витесса» — стабильно попадать в четверку

В понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий.

Источник: РИА "Новости"

«СЭ» стал первым, кому он дал интервью после подписания контракта с голландским клубом.

— Какие задачи ставит перед вами руководство клуба?

— Попытаться стабильно выступать в Лиге Европы — то есть попадать в четверку. Нужно также развивать игроков, в том числе из клубной академии. К слову, сейчас в стартовом составе «Витесса» выходят два футболиста 1999 года рождения, и это на самом деле просто немыслимо! Задач довольно много, они комплексного характера. В общем, интересно и сложно.

— Общались ли вы лично с российским владельцем «Витесса»?

— Да. Но только российским совладельцем «Витесса» является не Чигиринский, как многие пишут, а другой человек.

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— Оперативное руководство «Витесса» осуществляют голландцы?

— Владельцем является наш соотечественник, есть еще совет директоров, который состоит из голландцев.

— У вас уже есть селекционные планы? Кем планируете усилиться, кто команду покинет?

— Я только недавно подписал контракт с «Витессом», поэтому сложно уже сейчас иметь четкий план. Задача номер один — сохранить всех нынешних лидеров команды. А во-вторых, необходимо будет усилить те позиции, которые летом окажутся относительно вакантными. Так что говорить о моих планах преждевременно. Сейчас у «Витесса» сложный период, команда продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы. Я желаю ей максимально себя проявить.

— Многие в России и Голландии пишут о том, что определенную поддержку в виде игроков вы наверняка получите от «Челси» и Романа Абрамовича. Это так?

— Игроки «Челси» последние годы традиционно выступают за «Витесс». Так, в последнем матче в стартовом составе вышло три представителя лондонского клуба. Дабо, Миазга, Мэйсон Маунт. Мы пока не общались на эту тему. Но, думаю, что тенденция продолжится.

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