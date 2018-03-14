Леонид Слуцкий: Задача «Витесса» — стабильно попадать в четверку
В понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий.
В понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий.
«СЭ» стал первым, кому он дал интервью после подписания контракта с голландским клубом.
— Какие задачи ставит перед вами руководство клуба?
— Попытаться стабильно выступать в Лиге Европы — то есть попадать в четверку. Нужно также развивать игроков, в том числе из клубной академии. К слову, сейчас в стартовом составе «Витесса» выходят два футболиста 1999 года рождения, и это на самом деле просто немыслимо! Задач довольно много, они комплексного характера. В общем, интересно и сложно.
— Общались ли вы лично с российским владельцем «Витесса»?
— Да. Но только российским совладельцем «Витесса» является не Чигиринский, как многие пишут, а другой человек.
— Оперативное руководство «Витесса» осуществляют голландцы?
— Владельцем является наш соотечественник, есть еще совет директоров, который состоит из голландцев.
— У вас уже есть селекционные планы? Кем планируете усилиться, кто команду покинет?
— Я только недавно подписал контракт с «Витессом», поэтому сложно уже сейчас иметь четкий план. Задача номер один — сохранить всех нынешних лидеров команды. А
— Многие в России и Голландии пишут о том, что определенную поддержку в виде игроков вы наверняка получите от «Челси» и Романа Абрамовича. Это так?
— Игроки «Челси» последние годы традиционно выступают за «Витесс». Так, в последнем матче в стартовом составе вышло три представителя лондонского клуба. Дабо, Миазга, Мэйсон Маунт. Мы пока не общались на эту тему. Но, думаю, что тенденция продолжится.