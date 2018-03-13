За что бывшему футболисту ЦСКА грозит два года тюрьмы?

Источник: Чемпионат.com

29-летнему защитнику «Бешикташа» и сборной Турции Джанеру Эркину в эти дни, скорее всего, не до футбола. Бывшему игроку ЦСКА, который выступал за московский клуб с 2007 по 2009 годы, грозит тюрьма. Причём за преступление на футбольном поле, а не в обычной жизни!

Инцидент произошёл 23 октября 2017 года в матче 9-го тура чемпионата Турции «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир». За четыре минуты до истечения основного времени матча судья Мете Калвакан наказал Эркина жёлтой карточкой за нарушение правил. Защитника настолько возмутило решение Калвакана, что он пошёл вслед за арбитром, начал махать на него рукой и произносить слова, которые мы не смогли бы привести в этом тексте, даже если бы очень хотели. Специалисты прочли оскорбительные реплики Джанера по губам.

По результатам конфликта игрок «Бешикташа» заработал шестиматчевую дисквалификацию, однако этим не отделался. Местная прокуратура завела дело на Джанера. Стамбульский уголовный суд обвиняет футболиста в оскорблении государственного служащего при исполнении обязанностей. В ближайшее время защитнику будет вынесен приговор.

В Турции недовольны его поведением, хотя болельщики «Бешикташа» считают, что эта история — часть компании против их клуба, который дважды подряд выигрывал чемпионство. Они возмущаются в соцсетях и даже обвиняют правительство Реджепа Эдрогана в спланированной акции. Эркину грозит от одного до двух лет лишения свободы. Сам экс-армеец ни в чём не раскаивается, а утверждает, что вообще не оскорблял судью.

Напомним, «Бешикташ» играет в 1/8 финала Лиги чемпионов и в среду проведёт ответный матч с «Баварией» в Стамбуле. Правда, шансы пробиться в четвертьфинал, по сути, равны нулю, так как в Мюнхене команда Шенола Гюнеша была разгромлена со счётом 0:5. В нынешнем розыгрыше ЛЧ у Джанера пять матчей и одна голевая передача, а в чемпионате Турции — 16 матчей и пять голевых передач. Сезон, на первый взгляд, удачный. Но какие мысли одолевают Эркина накануне нового противостояния с «Баварией»? Быть может, он думает о том, будет ли в его камере телевизор, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов.