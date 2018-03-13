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13 марта, источник: Р-Спорт

Вальбуэна вновь подал в суд на свой бывший клуб «Марсель»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Футболист турецкого «Фенербахче» Матье Вальбуэна, выступавший за московское «Динамо», вновь подал в суд на свой бывший клуб «Марсель», сообщает L’Equipe.

Источник: РИА "Новости"

Вальбуэна просит взыскать с «Марселя» 568,8 тысячи евро, которые заплатил своему бывшему агенту Кристофу Ютто, а также 50 тысяч евро за нанесенный ему ущерб. Ранее подобный иск Вальбуэны был отклонен. «Марсель» в свою очередь хочет взыскать с игрока 10 тысяч евро за данные юридические процедуры.

После перехода из «Марселя» в «Динамо» Вальбуэна должен был перевести Ютто деньги двумя траншами, однако не сделал этого. Дело было передано в суд. В итоге французская служба судебных приставов забрала у футболиста автомобиль марки Porsche Cayenne за долги перед агентом. Позднее Вальбуэна погасил задолженность.

Адвокат футболиста заявил, что тогдашний президент «Марселя» Венсан Лабрюн дал «устное обязательство» Вальбуэна, что клуб сам выплатит эту сумму агенту, если игрок покинет «Марсель» летом 2014 года. Адвокат Вальбуэна утверждает, что «Марсель» «нуждался в этих восьми миллионах евро» от «Динамо» и согласился выплатить агенту футболиста необходимую сумму.

Решение по данному делу будет вынесено 13 июня.

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