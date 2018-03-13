Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экономический удар США по Севморпути: Россия ответит, приняв меры
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Текущие события
Футбол. Еврокубки
13.03
Манчестер Юнайтед1
Севилья2
Футбол. Еврокубки
13.03
Рома1
Шахтер Д0
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Барселона
Челси
Все события
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Евролига перенесла матч ЦСКА — «Црвена Звезда»
Календарь «Локомотива»: где лидер потеряет очки?
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Звезда «Большой перемены» рассказала, как простила мужу измену
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
13 марта, источник: Р-Спорт

Mirror: Харри Кейн выбыл до мая из-за травмы

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейн выбыл до мая из-за травмы, сообщает Mirror.

Источник: Reuters

Кейн получил повреждение голеностопа в матче чемпионата Англии с «Борнмутом» 11 марта. Для 24-летнего форварда, который делит лидерство в гонке бомбардиров премьер-лиги с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля» (24 гола), это третья подобная травма за полтора года.

В клубе полагают, что по степени серьезности эта травма близка к той, которую форвард получил в сентябре 2016 года, когда пропустил около семи недель, отмечает издание.

В текущем сезоне Кейн забил 35 голов в 39 матчах за «шпор» во всех турнирах. В 23 играх в составе национальной команды нападающий отличился 12 раз.

Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фигуристка Сотникова: смотря турниры, готова биться головой о стену
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники
Леонид Слуцкий рассказал о задачах в своем новом клубе
Евролига перенесла матч ЦСКА — «Црвена Звезда»
Календарь «Локомотива»: где лидер потеряет очки?
Сергей Ковалев может провести бой против россиянина в 2019 году
РФПЛ: Слова Манчини в адрес болельщиков — дело комитета по этике
Губерниев: Украинскую федерацию заставили принять такое решение
Новости
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь