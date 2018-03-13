Mirror: Харри Кейн выбыл до мая из-за травмы

Кейн получил повреждение голеностопа в матче чемпионата Англии с «Борнмутом» 11 марта. Для 24-летнего форварда, который делит лидерство в гонке бомбардиров премьер-лиги с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля» (24 гола), это третья подобная травма за полтора года.
В клубе полагают, что по степени серьезности эта травма близка к той, которую форвард получил в сентябре 2016 года, когда пропустил около семи недель, отмечает издание.
В текущем сезоне Кейн забил 35 голов в 39 матчах за «шпор» во всех турнирах. В 23 играх в составе национальной команды нападающий отличился 12 раз.