«Бавария» намерена продлить контракты с Роббеном и Рибери

— Мы разговаривали с обоими игроками и согласились провести переговоры по контракту в апреле, а потом мы увидим, — приводит Daily Mail слова Румменигге.

В нынешнем сезоне на счету Рибери пять мячей в 23 играх, а у Роббена — шесть голов и шесть передач в 27 матчах за мюнхенцев.