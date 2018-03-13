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«Бавария» намерена продлить контракты с Роббеном и Рибери
Председатель правления «Баварии»
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Председатель правления «Баварии»
— Мы разговаривали с обоими игроками и согласились провести переговоры по контракту в апреле, а потом мы увидим, — приводит Daily Mail слова Румменигге.
В нынешнем сезоне на счету Рибери пять мячей в 23 играх, а у Роббена — шесть голов и шесть передач в 27 матчах за мюнхенцев.