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13 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» намерена продлить контракты с Роббеном и Рибери

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб намерен продлить контракты полузащитников Арьена Роббена и Франка Рибери. Действующие соглашения 34-летних футболистов истекают в июне 2018 года.

Источник: AP 2018

— Мы разговаривали с обоими игроками и согласились провести переговоры по контракту в апреле, а потом мы увидим, — приводит Daily Mail слова Румменигге.

В нынешнем сезоне на счету Рибери пять мячей в 23 играх, а у Роббена — шесть голов и шесть передач в 27 матчах за мюнхенцев.

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