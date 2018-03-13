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22:39 (мск), источник: Р-Спорт

Делегация ФИФА отправится в Грецию, чтобы обсудить кризис в местном футболе

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальная делегация ФИФА во вторник отправится в Грецию для обсуждения кризиса в местном футболе, в частности, инцидента на матче между клубами ПАОК и АЕК, который привел к приостановке чемпионата страны, сообщает Франс Пресс.

Источник: Reuters

Директор европейского отделения ФИФА Бьёрн Вассалло сообщил в письме греческому спортивному руководству, что «ФИФА требует бескомпромиссного и надежного подхода к искоренению всех форм насильственных действий в футболе».

В воскресенье болельщики ПАОКа и владелец клуба российский бизнесмен Иван Саввиди выбежали на поле во время матча с АЕКом, возмутившись решением судьи. При этом многие греческие издания написали, что «вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье», опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе. Пресс-служба Саввиди опровергла сообщения, что он кому-либо угрожал, а сам владелец ПАОКа принес свои извинения за произошедшее.

Чемпионат и Кубок Греции были приостановлены.

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