Делегация ФИФА отправится в Грецию, чтобы обсудить кризис в местном футболе

В воскресенье болельщики ПАОКа и владелец клуба российский бизнесмен Иван Саввиди выбежали на поле во время матча с АЕКом, возмутившись решением судьи. При этом многие греческие издания написали, что «вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье», опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе. Пресс-служба Саввиди опровергла сообщения, что он кому-либо угрожал, а сам владелец ПАОКа принес свои извинения за произошедшее.