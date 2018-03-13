Отец Неймара: У моего сына есть будущее в «Пари Сен-Жермен»
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Неймар
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Неймар
«У Неймара есть будущее и настоящее в «ПСЖ», — цитирует отца Неймара агентство Франс Пресс.
Ранее в СМИ появилась информация, что Неймар может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону» или перейти в мадридский «Реал». Сообщалось, что бразилец сожалеет, что в августе перешел в стан парижан. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года.
Представители бразильского нападающего летом прошлого года воспользовались опцией в его контракте с «Барселоной», выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 миллиона евро, после чего Неймар перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента. Сумма стала рекордной в истории мирового футбола.