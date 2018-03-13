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22:51 (мск), источник: Р-Спорт

Отец Неймара: У моего сына есть будущее в «Пари Сен-Жермен»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Неймар Сантос-старший, отец футболиста сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймара, заявил, что у его сына есть будущее в парижском футбольном клубе.

Источник: AFP 2018

«У Неймара есть будущее и настоящее в «ПСЖ», — цитирует отца Неймара агентство Франс Пресс.

Ранее в СМИ появилась информация, что Неймар может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону» или перейти в мадридский «Реал». Сообщалось, что бразилец сожалеет, что в августе перешел в стан парижан. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года.

Представители бразильского нападающего летом прошлого года воспользовались опцией в его контракте с «Барселоной», выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 миллиона евро, после чего Неймар перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента. Сумма стала рекордной в истории мирового футбола.

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