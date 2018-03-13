Отец Неймара: У моего сына есть будущее в «Пари Сен-Жермен»

Ранее в СМИ появилась информация, что Неймар может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону» или перейти в мадридский «Реал». Сообщалось, что бразилец сожалеет, что в августе перешел в стан парижан. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года.