Президент «Барселоны» недоволен реакцией лидеров команды на идею возвращения Неймара

По информации COPE, среди игроков, положительно относящихся к идее возвращения Неймара, находятся лидеры команды. Публично за возвращение бразильца высказался Иван Ракитич, которого поддержал Филиппе Коутиньо.

«Согласен с Ракитичем. Мне бы хотелось иметь в команде лучших футболистов, а Неймар — один из них. Я играю с ним за сборную Бразилии. Это настоящая привилегия», — цитирует Коутиньо AS.

За камбэк Неймара выступает и лидер каталонской команды, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

Однако президент «Барселоны» не одобряет эту идею, он крайне недоволен публичными высказываниями футболистов. Бартомеу считает, что Неймар покинул «Барселону» неправильным образом и по-прежнему негативно относится к его переходу.

Ранее в СМИ появилась информация, что Неймар обратился к руководству «Барселоны» и выразил желание вернуться в стан «сине-гранатовых». Летом 2017 года бразилец перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллионов евро. Спустя несколько месяцев появились сообщения, что бразилец разочаровался в уровне чемпионата Франции.