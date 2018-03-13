Вратарь «Хайдука»: Новость об интересе «Реала» меня очень сильно удивила

«Когда я увидел обложку издания Marca и что на ней говорилось, то я тут же отключил телефон. Это произошло в день игры, а в такие моменты мне нужно быть спокойным и подготовленным. В тот момент я думал только об игре против “Истры”. Новость об интересе “Реала” меня сильно удивила, если честно. Сейчас я даже не хочу все это обсуждать. Мне нужно больше работать над собой и для своей команды», — приводит слова Летица Marca.