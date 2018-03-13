Пищек подписал новый контракт с дортмундской «Боруссией» до 2020 года

Пищек перешел в «Боруссию» из берлинской «Герты» летом 2010 года. За это время он дважды стал чемпионом Германии и дважды победителем Кубка страны. В 2013 году в составе «шмелей» защитник сыграл в финале Лиги чемпионов.

«Хотя я не уроженец Дортмунда, но этот клуб и его фанаты стали такими дорогими для меня на протяжении этих лет, что я чувствую себя настоящим жителем Дортмунда. У меня никогда не возникало желания покинуть клуб. Я хотел бы закончить карьеру в Дортмунде и с нетерпением жду еще больше эмоциональных моментов в “черно-желтой” футболке», — заявил Пищек.