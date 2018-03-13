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17:58 (мск), источник: Р-Спорт

Пищек подписал новый контракт с дортмундской «Боруссией» до 2020 года

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Поляк Лукаш Пищек продлил действующий контракт с дортмундской «Боруссией» до 30 июня 2020 года, сообщается на официальном сайте немецкой футбольной команды.

Пищек перешел в «Боруссию» из берлинской «Герты» летом 2010 года. За это время он дважды стал чемпионом Германии и дважды победителем Кубка страны. В 2013 году в составе «шмелей» защитник сыграл в финале Лиги чемпионов.

«Хотя я не уроженец Дортмунда, но этот клуб и его фанаты стали такими дорогими для меня на протяжении этих лет, что я чувствую себя настоящим жителем Дортмунда. У меня никогда не возникало желания покинуть клуб. Я хотел бы закончить карьеру в Дортмунде и с нетерпением жду еще больше эмоциональных моментов в “черно-желтой” футболке», — заявил Пищек.

«Лукаш — действительно экстраординарный персонаж. Игрок, который хочет выигрывать всегда и в любой сложной ситуации. Он основа нашей правой бровки. Недаром мы не проиграли ни одну из предыдущих 31 игр в бундеслиге, в которых принимал участие Пищек», — сказал спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

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