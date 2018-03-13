Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
Аргентинец строит столы для настольного футбола в виде стадионов (фото)
Аргентинец Мартин Сетула строит необычные столы для настольного футбола.
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Аргентинец Мартин Сетула строит необычные столы для настольного футбола.
Столы являются копиями известных стадионов. На аренах есть освещение, которое позволяет играть в темноте «вечерние матчи» и болельщики, которые «поют».
На столе, изображающим стадион «Боки Хуниорс» «Бомбонеру» сыграл даже аргентинский нападающий Карлос Тевес.