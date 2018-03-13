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16:55 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Аргентинец строит столы для настольного футбола в виде стадионов (фото)

Аргентинец Мартин Сетула строит необычные столы для настольного футбола.

Столы являются копиями известных стадионов. На аренах есть освещение, которое позволяет играть в темноте «вечерние матчи» и болельщики, которые «поют».

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На столе, изображающим стадион «Боки Хуниорс» «Бомбонеру» сыграл даже аргентинский нападающий Карлос Тевес.

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