Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
Феллайни стал Микки Маусом (фото)
Новая прическа от игрока «Манчестер Юнайтед».
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Новая прическа от игрока «Манчестер Юнайтед».
Над прической Маруана Феллайни шутит весь интернет уже не первый год.
Но футболист не останавливается и не перестает удивлять.
Теперь для фотосесси журнала GQ Маруан сделал прическу в буквальном смысле под Микки Мауса.
Фотографии нового образа уже разошлись по сети и Феллайни заслуженно получает очередную волну внимания.