Феллайни стал Микки Маусом (фото)

Над прической Маруана Феллайни шутит весь интернет уже не первый год.



Но футболист не останавливается и не перестает удивлять.



Теперь для фотосесси журнала GQ Маруан сделал прическу в буквальном смысле под Микки Мауса.



Фотографии нового образа уже разошлись по сети и Феллайни заслуженно получает очередную волну внимания.