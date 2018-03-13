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16:25 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Феллайни стал Микки Маусом (фото)

Новая прическа от игрока «Манчестер Юнайтед».

Над прической Маруана Феллайни шутит весь интернет уже не первый год.

Но футболист не останавливается и не перестает удивлять.

Теперь для фотосесси журнала GQ Маруан сделал прическу в буквальном смысле под Микки Мауса.

Фотографии нового образа уже разошлись по сети и Феллайни заслуженно получает очередную волну внимания.

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