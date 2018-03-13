Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
Эрдоган стал свидетелем на свадьбе футболиста
Арда Туран взял в свидетели самого президента.
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Арда Туран взял в свидетели самого президента.
Футболист сборной Турции Арда Туран женился на девушке, с которой до этого уже встречался три года.
А свидетелем на свадьбе у него стал сам Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.
На свадьбу к футболисту он приехал со своей женой Эмине. Был приглашен также легендарный полузащитник турецкого футбола последних двух десятилетий Эмре Белозглу.
Арда Туран за свою успешную карьеру успел поиграть в «Атлетико» и «Барселоне», а сейчас вернулся на Родину и защищает там цвета столичного «Истанбула».
В 2008 он даже выигрывал со сборной Турции «бронзу» Чемпионата Европы.