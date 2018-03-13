Эрдоган стал свидетелем на свадьбе футболиста

Футболист сборной Турции Арда Туран женился на девушке, с которой до этого уже встречался три года.

А свидетелем на свадьбе у него стал сам Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.



На свадьбу к футболисту он приехал со своей женой Эмине. Был приглашен также легендарный полузащитник турецкого футбола последних двух десятилетий Эмре Белозглу.