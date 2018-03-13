Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дружественный «удар в спину»: как Казахстан «подставил» РФ
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
12.03
Вердер3
Кельн1
Футбол. Зарубежный
12.03
Алавес1
Бетис3
Футбол. Зарубежный
12.03
Стоук Сити0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
14.03
ПСЖ
Анже
Все события
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Российские паралимпийцы во вторник завоевали семь медалей на ПИ
Медведева ушла. На время или навсегда?
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске делят ее подарок
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
16:15 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Эрдоган стал свидетелем на свадьбе футболиста

Арда Туран взял в свидетели самого президента.

Футболист сборной Турции Арда Туран женился на девушке, с которой до этого уже встречался три года.

Во время загрузки произошла ошибка.

А свидетелем на свадьбе у него стал сам Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.

На свадьбу к футболисту он приехал со своей женой Эмине. Был приглашен также легендарный полузащитник турецкого футбола последних двух десятилетий Эмре Белозглу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Арда Туран за свою успешную карьеру успел поиграть в «Атлетико» и «Барселоне», а сейчас вернулся на Родину и защищает там цвета столичного «Истанбула».

В 2008 он даже выигрывал со сборной Турции «бронзу» Чемпионата Европы.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Российские паралимпийцы во вторник завоевали семь медалей на ПИ
Медведева ушла. На время или навсегда?
«Реал» готов продлить контракт с Роналду в конце сезона
А если Англия бойкотирует ЧМ-2018? Что ей за это будет
Украина решила бойкотировать биатлонный Кубок мира в Тюмени
РФПЛ: Слова Манчини в адрес болельщиков — дело комитета по этике
Губерниев против Цветкова. Кто прав в финишном споре?
Новости
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Названы самые опасные города мира
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь