Когда мечта становится кошмаром: футболисты, которые ненавидят футбол

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш и защитник «Арсенала» Пер Мертезакер не так давно рассказали о сложностях, с которыми они регулярно сталкиваются, и которые отравляют им жизнь.

Но Гомеш и Мертезакер не единственные, кому игра в футбол дается тяжелей, чем может показаться болельщиками. Испанская Marca собрала истории игроков, для которых каждый выход на поле — это борьба с самим собой.

Испанский полузащитник Кико Фемения, который сейчас выступает за «Уотфорд», будет помнить свой дебют в испанской Примере в составе «Эркулеса» всю жизнь, и не только потому, что это был его первый матч в национальном чемпионате. Фемения трижды неудачно распорядился мячом — и у футболиста случилась паническая атака, преодолевать которую ему помогал партнер по команде.

Испанский нападающий Боян Кркич рассказал, что ему приходилось принимать успокоительные. Футболист даже отказался от участия в Евро-2008 из-за страха перед выступлением на важном турнире.

Боян Кркич в 2011 году. | Источник: AFP 2018

«Я принимал “Транкимазин” *, чтобы быть более сконцентрированным и спокойным. Когда я представил себе выступление на Евро, в сборной, с новыми партнерами по команде, под таким прессингом, я понял, что не смогу. Дело не в том, что я не хотел играть, я просто не мог», — сказал Кркич.

*В России средство известно как «Алпразолам», лекарство назначают для лечения панических расстройств и тревожных неврозов.

«Давление было колоссальным. Со стороны казалось, что у меня все под контролем, но это было не так. Мы играли в Малаге против Франции. В день матча мы прибыли на стадион, и казалось, что все хорошо. Мы пошли посмотреть поле, и когда я зашел в раздевалку, у меня закружилась голова. Рядом со мной стоял Иньеста. Я сказал ему: “Андрес, у меня кружится голова”. Мы стояли в углу раздевалки, пришлось идти к скамейкам в таком состоянии у всех на виду. Потом я даже не пытался встать», — рассказывал Боян.

«Я боялся этой поездки, в окружении большого числа людей, — добавил футболист, рассказывая про свой отказ от Евро-2008. — У меня не было сил, чтобы справиться с этой ситуацией».

В конце концов, мое самочувствие очень ухудшилось. У меня кружилась голова 24 часа в сутки на протяжении пяти месяцев. Не было и дня, чтобы я проснулся и чувствовал себя нормально. Боян Кркич

Полузащитник «Севильи» и сборной Испании Хесус Навас — один из тех, кому удалось справиться со своими проблемами.

Хесус Навас | Источник: Reuters

Из-за патологического состояния тревоги футболисту пришлось покинуть сбор молодежной команды Испании (U-21) и пропустить большую часть предсезонки «Севильи» в 2005 году. По словам игрока, ему становилось плохо, когда он долго находился вдали от семьи и особенно от своего брата Марко, который также является футболистом. «Я неуверенно себя чувствую, когда нахожусь в центре внимания», — признался тогда Навас. Игрок сумел побороть свои страхи, доверившись врачам и психологам.

Экс-вратарь «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес, повесивший бутсы на гвоздь после прошлого сезона, не страдал от психологических проблем, но он уверен, что его карьеру пустило под откос отношение к травмированным футболистам.

Виктор Вальдес | Источник: AFP 2018

Футбол от тебя отстраняется. Ты травмируешь колено — и ты никто, ты больше ничего не стоишь. Виктор Вальдес

«Мир футбола заставляет почувствовать себя калекой. Я так и не смог от этого восстановиться. Это сложный путь, и футбол никак не компенсировал мне моих страданий», — считает Вальдес.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста балансировал на грани депрессии после смерти своего друга, защитника «Эспаньола» Дани Харке.

Андрес Иньеста | Источник: AP

В своей автобиографии Иньеста рассказывает: «Неожиданно я начал чувствовать себя плохо. Не знаю, почему, но целый день мне было плохо. И на следующий день. И на следующий. И так день за днем, никакого улучшения. Проблема в том, что ты не понимаешь, что на самом деле с тобой происходит. Врачи провели кучу обследований. И все результаты всех осмотров были отличными. Но мое тело и мой разум как будто этого не знали».

Не понимать, что с тобой происходит — это невыразимая тоска. Андрес Иньеста

Португальский полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш буквально на днях признался, что ему стыдно выходить на улицу из-за свой неудачной игры.

Андре Гомеш | Источник: AFP 2018

«Сначала, когда я перешел в “Барсу”, все было хорошо. А потом начался ад. Я ощущаю огромное давление, плохо себя чувствую на поле. Иногда по день-два думаю о своих действиях в прошедших матчах, это мешает двигаться вперед», — рассказал Гомеш в недавнем интервью.

Время от времени я чувствую, что из-за стыда даже не хочу выходить на улицу, не хочу, чтобы меня видели и смотрели на меня. Андре Гомеш

Соотечественник Гомеша Фабиу Коэнтрау, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», и который на правах аренды выступает за «Спортинг», заявил, что игра в мадридском клубе не приносила ему довольствия.

Фабиу Коэнтрау | Источник: AFP 2018

«Я знаю, что многое делал неправильно. Были в матчи, в которых я действительно не напрягался. Но когда ты играешь реально хорошо, люди этого не замечают. Я чувствовал себя гадким утенком. А уверенность в себе — это 50% успеха футболиста, — говорил Коэнтрау. — Меня много раз спрашивали, что со мной происходит, не разучился ли я играть».

Когда ты постоянно тренируешься зная, что не будешь выходить на поле в матчах, опускаются руки. Только когда я вернулся в сборную, я снова почувствовал себя футболистом. Фабиу Коэнтрау

Защитник «Арсенала» и сборной Германии Пер Мертезакер и вовсе рассказал, что будет счастлив, когда закончит карьеру.

Пер Мертезакер | Источник: AFP 2018

«Травмы часто являются следствием психологических сложностей. Как будто тело и душа на одной волне. Мое тело не в порядке, я не получаю удовольствия от игры. Когда Германия вылетела в полуфинале ЧМ-2006, проиграв Италии, я был очень расстроен, но в то же время чувствовал облегчение. Я помню это, как будто это было вчера. Я думал только о том, что все наконец-то закончилось. Ожидания болельщиков очень давят на меня. Перед матчами я чувствую себя плохо, меня тошнит, бывает диарея, — цитирует футболиста немецкий журнал Der Spiegel. — Сейчас я предпочитаю смотреть игры со скамейки запасных, а лучше даже с трибун».