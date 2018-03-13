Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
Когда боллбои крадут время и славу
Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
Задача боллбоев в футболе — быстро подавать мячи футболистам и не привлекать к себе много внимания.
Но иногда
Однажды в матче «Борнмут» — «Тоттэнхем» боллбой отказывался подавать мяч защитнику «шпор» Яну Вертонгену. Арбитру Майку Дину пришлось даже отчитывать мальчика за такие выходки.
В матче «Бристоль Сити» над «Манчестер Юнайтед» тренер команды Ли Джонсон настолько радовался, что эмоционально праздновал забитый гол с боллбоем, буквально схватив того на руки.
Позже Джонсон сказал, что не мог добраться до футболистов, чтобы отпраздновать победу, а мальчик оказался единственным, кто был рядом.
Другой боллбой попал в центр внимания, когда легендарный Гвардиолла решил дать ему
Эвертонский боллбой просто затроллил всех.
В полуфинале Чемпионата Европы боллбой просто удачно сфотографировался со сборной Португалии и забавное фото быстро разлетелось по сети.
Один из самых резонансных случаев с участием мальчика у бровки был несколько лет назад в матче между «Челси» и «Суонси», когда Эден Азар пнул ногой боллбоя, который лежал и не спешил расставаться с мячом. Челси тогда нужно было забивать и Азар на эмоциях хотел побыстрее получить мяч. Мальчик же скорее всего более за «Суонси».