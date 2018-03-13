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15:06 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Когда боллбои крадут время и славу

Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.

Задача боллбоев в футболе — быстро подавать мячи футболистам и не привлекать к себе много внимания.

Но иногда из-за каких-то резких выходок или просто случайностей мальчикам удается хотя бы на какой-то момент, но тоже стать главными героями звездного шоу.

Однажды в матче «Борнмут» — «Тоттэнхем» боллбой отказывался подавать мяч защитнику «шпор» Яну Вертонгену. Арбитру Майку Дину пришлось даже отчитывать мальчика за такие выходки.

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В матче «Бристоль Сити» над «Манчестер Юнайтед» тренер команды Ли Джонсон настолько радовался, что эмоционально праздновал забитый гол с боллбоем, буквально схватив того на руки.

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Позже Джонсон сказал, что не мог добраться до футболистов, чтобы отпраздновать победу, а мальчик оказался единственным, кто был рядом.

Другой боллбой попал в центр внимания, когда легендарный Гвардиолла решил дать ему какие-то тренерские наставления. Ведь Гвардиолла когда-то тоже подавал мячи.

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Эвертонский боллбой просто затроллил всех.

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В полуфинале Чемпионата Европы боллбой просто удачно сфотографировался со сборной Португалии и забавное фото быстро разлетелось по сети.

Источник: AFP 2018

Один из самых резонансных случаев с участием мальчика у бровки был несколько лет назад в матче между «Челси» и «Суонси», когда Эден Азар пнул ногой боллбоя, который лежал и не спешил расставаться с мячом. Челси тогда нужно было забивать и Азар на эмоциях хотел побыстрее получить мяч. Мальчик же скорее всего более за «Суонси».

Источник: AFP 2018
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