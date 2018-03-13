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14:30 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Эдгару Давидсу 45

Голландца помнят многие не только за игру, но и за очки.

Легендарный Эдгар Давидс сегодня отмечает свои 45.

В своё время голландец стал одним из футбольных символов начала 21 века.

Давидс играл за амстердамский «Аякс» и туринский «Ювентус». Он получил кличку «Питбуль» за свою цепкость и характер на поле.

Узнаваемость и популярность он получил в немалой степени из-за того, что выходил на поле в черных очках. Футболист травмировался ещё в 95 году, оперировался и врачи разрешили ему играть только в очках. Позже голландец выздоровел, но очки уже никогда не снимал.

Так Эдгар Давидс создал один из самых популярных и запомнившихся образов за всю историю футбола.

После завершения карьеры Давидс активно отдыхает и развлекается и не забывает о футболе (конечно же, в очках).

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