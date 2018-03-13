Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
Эдгару Давидсу 45
Голландца помнят многие не только за игру, но и за очки.
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Голландца помнят многие не только за игру, но и за очки.
Легендарный Эдгар Давидс сегодня отмечает свои 45.
В своё время голландец стал одним из футбольных символов начала 21 века.
Давидс играл за амстердамский «Аякс» и туринский «Ювентус». Он получил кличку «Питбуль» за свою цепкость и характер на поле.
Узнаваемость и популярность он получил в немалой степени
Так Эдгар Давидс создал один из самых популярных и запомнившихся образов за всю историю футбола.
После завершения карьеры Давидс активно отдыхает и развлекается и не забывает о футболе (конечно же, в очках).