Эдгару Давидсу 45

Легендарный Эдгар Давидс сегодня отмечает свои 45.



В своё время голландец стал одним из футбольных символов начала 21 века.



Давидс играл за амстердамский «Аякс» и туринский «Ювентус». Он получил кличку «Питбуль» за свою цепкость и характер на поле.



Узнаваемость и популярность он получил в немалой степени из-за того, что выходил на поле в черных очках. Футболист травмировался ещё в 95 году, оперировался и врачи разрешили ему играть только в очках. Позже голландец выздоровел, но очки уже никогда не снимал.



Так Эдгар Давидс создал один из самых популярных и запомнившихся образов за всю историю футбола.