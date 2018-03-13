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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Мимо кассы». ТОП-3 казахстанских футболиста, не перешедших в «Кайрат»

Многие казахстанские футболисты стремятся попасть в «Кайрат», что неудивительно. «Кайрат» — имя на постсоветском пространстве, а его материально-техническая база считается самой лучшей среди клубов КПЛ. Но и есть, кто в силу разных причин не попал в алматинский клуб. Более подробно о них рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Бауржан Джолчиев
Когда футболист был на своем пике, к нему проявлял интерес «Кайрат». Во всяком случае, несколько лет назад об этом рьяно писали СМИ. Даже сообщали, что переговоры находятся на завершающей стадии. В итоге, трансфер так и не состоялся, то ли «Астана» к этому приложила руку и не захотела усиливать своего принципиального конкурента в чемпионате, то ли кайратовцы не пошли на уступки футболиста в его финансовых запросах. При этом Джолчиев мог вернуться в «Астану» после ухода из нее в 2015 году, но предложенные условия столичным клубом не устроили полузащитника, а когда в нынешнее межсезонье он поехал на сборы с «Астаной», то уже его физическая форма не устроила тренерский штаб. Все-таки два года вне футбола дали о себе знать. Как ни печально, Джолчиев и по сей день остается без клуба.

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Еркебулан Тунгышбаев
С 2014 года воспитанник шымкентского футбола начал регулярно попадать в основной состав «Ордабасы». В силу своей молодости не всегда ему хватало стабильности, но сейчас он заматерел и продолжает являться одним из ведущих игроков своего клуба. Кроме того, вызывается в сборную Казахстана.

«Кайрат» неслучайно положил на него глаз, поскольку Тунгышбаев идеально вписался бы в игровую концепцию алматинцев и надолго закрыл бы в клубе позицию крайнего атакующего полузащитника. Однако 23-летний футболист предпочел остаться в «Ордабасы». Возможно, поступил правильно. Ведь в родной команде ему доверяют, тогда как в «Кайрате» очень высокая конкуренция, отчего мог бы стать «жертвой» ротации или «вкусовых предпочтений» тренерского штаба.

Еркебулан Сейдахмет
Думается, «Кайрат» не упустил бы возможности этого таланта переманить в свои ряды, но заполучить его с первого раза не получилось. Возможно, в будущем он еще наденет майку алматинского клуба, но сейчас является игроком «Уфы», российского клуба премьер-лиги.

Сегодня можно говорить о правильности решения Сейдахмета остаться в «Монтажнике». Ведь с переходом в «Кайрат» он вряд ли бы оказался в РФПЛ.

А так, получил шанс проявить себя на более высоком уровне, как он им воспользуется — другое дело. Главное, его стремление расти.

Напомним, 11 марта состоялись матчи первого тура КПЛ. «Кайрат» стартовал с домашней победы над «Кызыл-Жаром СК». Матчи второго тура пройдут 17 марта.

Кайрат
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