Играл в Германии и РФПЛ. Девять фактов о новичке «Тобола» Антоне Шиндере
Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов об украинском нападающем «Тобола» Антоне Шиндере.
Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов об украинском нападающем «Тобола» Антоне Шиндере.
1. Шиндер выступал за украинские «Шахтер», «Черноморец», «Ворсклу» и «Таврию», немецкие «Ян Регенсбург», «Гройтер Фюрт» и «Аален» и российский «Амкар».
2. Антон провел 15 матчей за молодежную сборную Украины, а в 2011 и 2012 годах отметился двумя играми за национальную сборную. С тех пор в главную команду страны он не вызывался.
3. Прошлый сезон 30-летний форвард провел в «Амкаре». В основу пермской команды ему пробиться не удалось — он сыграл лишь 10 матчей (6 — в старте), в которых не забил голов и не отдал результативных передач.
4. Шиндер провел 5 матчей в Лиге Европы, причем выступая за три разных клуба — «Ворсклу», «Черноморец» и «Таврию» — и забил в них один мяч.
5. В июле 2012-го сайт Transfermarkt.de оценивал украинского нападающего в 2,5 миллиона евро. Сейчас его стоимость — 400 тысяч евро.
6. Шиндер — автор незавидной для форварда серии: с апреля 2013-го по март 2015-го (23 месяца) ему не удавалось поразить ворота соперника.
7. В феврале Шиндер ездил на просмотр в польскую «Сандецью» и даже забил гол в контрольном матче, однако тренерский штаб не впечатлил.
8. Выступая за региональные клубы Германии на юношеском уровне, Антону удалось пересечься с нынешними звездами немецкого футбола — например, с Томасом Мюллером. Кстати, по словам украинца, в FIFA на Play Station он играет именно за «Баварию».
9. Антон женат на девушке Алесе, у них двое детей — сын Давид и дочь Мария.