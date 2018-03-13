Играл в Германии и РФПЛ. Девять фактов о новичке «Тобола» Антоне Шиндере

1. Шиндер выступал за украинские «Шахтер», «Черноморец», «Ворсклу» и «Таврию», немецкие «Ян Регенсбург», «Гройтер Фюрт» и «Аален» и российский «Амкар».

2. Антон провел 15 матчей за молодежную сборную Украины, а в 2011 и 2012 годах отметился двумя играми за национальную сборную. С тех пор в главную команду страны он не вызывался.

3. Прошлый сезон 30-летний форвард провел в «Амкаре». В основу пермской команды ему пробиться не удалось — он сыграл лишь 10 матчей (6 — в старте), в которых не забил голов и не отдал результативных передач.

4. Шиндер провел 5 матчей в Лиге Европы, причем выступая за три разных клуба — «Ворсклу», «Черноморец» и «Таврию» — и забил в них один мяч.

5. В июле 2012-го сайт Transfermarkt.de оценивал украинского нападающего в 2,5 миллиона евро. Сейчас его стоимость — 400 тысяч евро.

6. Шиндер — автор незавидной для форварда серии: с апреля 2013-го по март 2015-го (23 месяца) ему не удавалось поразить ворота соперника.

7. В феврале Шиндер ездил на просмотр в польскую «Сандецью» и даже забил гол в контрольном матче, однако тренерский штаб не впечатлил.

8. Выступая за региональные клубы Германии на юношеском уровне, Антону удалось пересечься с нынешними звездами немецкого футбола — например, с Томасом Мюллером. Кстати, по словам украинца, в FIFA на Play Station он играет именно за «Баварию».