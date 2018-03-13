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13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» готов продлить контракт с Роналду в конце сезона

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов продлить соглашение нападающего Криштиану Роналду на улучшенных условиях в конце нынешнего сезона.

Источник: Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, Перес обещал Роналду продлить контракт ещё в конце прошлого сезона, однако голевая засуха португальца в начале нынешней кампании заставила усомниться функционера в целесообразности повышения оклада футболиста.

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Последние выступления Роналду добавили оптимизма руководству «Королевского клуба», и, как ожидается, соглашение форварда будет продлено в конце сезона. Португальца ожидает значительное повышение годового оклада. Ожидается, что новая зарплата Роналду будет сопоставима с окладом форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который зарабатывает около € 40 млн в год.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провёл 22 матча в испанской Примере и забил 18 голов.

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