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13:12 (мск), источник: Prosports.kz

Бывшего футболиста «Ордабасы» обвинили в мошенничестве

В суде Аль-Фарабийского района проходит разбирательство по делу бывшего полузащитника шымкентского футбольного клуба «Ордабасы» 26-летнего Эльдара Бактыгалиева, передает Prosports.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Футболист обвиняется в том, что путем мошенничества собирал крупные денежные средства якобы для благотворительности.

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Сегодня во время судебного заседания журналистам стало известно, что его жертвами становились районные акимы, первые руководители государственных и коммерческих организаций. В уголовном деле фигурирует 12 преступных эпизодов и 11 потерпевших (к одной из своих жертв обвиняемый обращался дважды).

Также выяснилось, что одной из жертв мошенника стал непосредственно президент футбольного клуба «Ордабасы», который доверившись Бактыгалиеву, как своему бывшему игроку, пожертвовал на благотворительность 1,5 млн тенге. А подсудимый растратил эти деньги на собственные нужды.

Каждый клиент жертвовал на благотворительность в среднем от 500 тысяч до 1,5 млн тенге.

Суд предоставил подсудимому срок две недели на то что бы возместить ущерб потерпевшим. Пока ущерб не возмещен.

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