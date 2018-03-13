Бывшего футболиста «Ордабасы» обвинили в мошенничестве

Футболист обвиняется в том, что путем мошенничества собирал крупные денежные средства якобы для благотворительности.

Сегодня во время судебного заседания журналистам стало известно, что его жертвами становились районные акимы, первые руководители государственных и коммерческих организаций. В уголовном деле фигурирует 12 преступных эпизодов и 11 потерпевших (к одной из своих жертв обвиняемый обращался дважды).

Также выяснилось, что одной из жертв мошенника стал непосредственно президент футбольного клуба «Ордабасы», который доверившись Бактыгалиеву, как своему бывшему игроку, пожертвовал на благотворительность 1,5 млн тенге. А подсудимый растратил эти деньги на собственные нужды.

Каждый клиент жертвовал на благотворительность в среднем от 500 тысяч до 1,5 млн тенге.