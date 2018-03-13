СМИ: Доннарумма намерен покинуть «Милан» летом

Как сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ, молодой голкипер испортил отношения с руководством клуба и хочет перейти в другую команду по окончании нынешнего сезона. Подписание контракта с вратарём «Наполи» Пепе Рейной, о котором должно быть официально объявлено в ближайшее время, во многом связано с ситуацией с Доннаруммой. Испанец, как ожидается, станет первым номером команды в новом сезоне. За трансфер итальянца «Милан» намерен выручить не менее € 60 млн.



В этом сезоне 19-летний вратарь провёл в итальянской Серии А 27 матчей.