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12:55 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Тотти снова забил со штрафного (видео)

Франческо легко обманул соперников.

Легендарный нападающий римской «Ромы» Франческо Тотти прошлым летом закончил карьеру футболиста, но дальше играет в свое удовольствие.

В сети появилось видео штрафного от итальянца в матче благотворительного турнира по футзалу.

Франческо обманывает всю стенку и вратаря, подсекает мяч и медленным парашютиком отправляет его в ворота. Соперники только провожают взглядом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видно, что Тотти не теряет форму и свое мастерство.

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