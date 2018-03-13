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Тотти снова забил со штрафного (видео)
Франческо легко обманул соперников.
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Франческо легко обманул соперников.
Легендарный нападающий римской «Ромы» Франческо Тотти прошлым летом закончил карьеру футболиста, но дальше играет в свое удовольствие.
В сети появилось видео штрафного от итальянца в матче благотворительного турнира по футзалу.
Франческо обманывает всю стенку и вратаря, подсекает мяч и медленным парашютиком отправляет его в ворота. Соперники только провожают взглядом.
Видно, что Тотти не теряет форму и свое мастерство.