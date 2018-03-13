Тотти снова забил со штрафного (видео)

Легендарный нападающий римской «Ромы» Франческо Тотти прошлым летом закончил карьеру футболиста, но дальше играет в свое удовольствие.



В сети появилось видео штрафного от итальянца в матче благотворительного турнира по футзалу.



Франческо обманывает всю стенку и вратаря, подсекает мяч и медленным парашютиком отправляет его в ворота. Соперники только провожают взглядом.