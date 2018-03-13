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12:57 (мск), источник: Прессбол

Полузащитник Евгений Елезаренко перешел из «Шахтера» в «Слуцк»

Полузащитник Евгений Елезаренко покинул солигорский «Шахтер» и продолжит карьеру в «Слуцке».

Контракт футболиста с горняками расторгнут по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне Евгений Елезаренко на правах аренды защищал цвета «Гомеля».

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