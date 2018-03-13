В Национальной хоккейной Лиге сделали видео-счетчик голов российского форварда.
Полузащитник Евгений Елезаренко перешел из «Шахтера» в «Слуцк»
Полузащитник Евгений Елезаренко покинул солигорский «Шахтер» и продолжит карьеру в «Слуцке».
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Полузащитник Евгений Елезаренко покинул солигорский «Шахтер» и продолжит карьеру в «Слуцке».
Контракт футболиста с горняками расторгнут по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне Евгений Елезаренко на правах аренды защищал цвета «Гомеля».