Топ самых необычных пенальти (видео)

На Youtube появился ролик с подборкой нестандартных пенальти.



Футболисты разыгрывают и пробивают с точки так, что ни один вратарь точно не ожидала бы.



Розыгрыш пенальти Месси с Суаресом, знаменитые удары ложечкой, хитрые обманные движения, просто смешные курьезы и многое другое.



Лучше посмотрите сами: