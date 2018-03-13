В Национальной хоккейной Лиге сделали видео-счетчик голов российского форварда.
Топ самых необычных пенальти (видео)
В сеть выложили видео с нарезкой оригинальных исполнений одиннадцатиметровых.
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В сеть выложили видео с нарезкой оригинальных исполнений одиннадцатиметровых.
На Youtube появился ролик с подборкой нестандартных пенальти.
Футболисты разыгрывают и пробивают с точки так, что ни один вратарь точно не ожидала бы.
Розыгрыш пенальти Месси с Суаресом, знаменитые удары ложечкой, хитрые обманные движения, просто смешные курьезы и многое другое.
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