Наши тренеры за рубежом. От Карпина до Слуцкого

Источник: Спорт-Экспресс

С лета за границей снова будет работать специалист из России — Леонид Слуцкий возглавил «Витесс». Вспоминаем всех наших тренеров, которые трудились в командах из дальних стран.

ВИКТОР БОНДАРЕНКО

Места работы: «Мачедже» (Мозамбик, 1985−1988, 1991), «Кошта ду Сол» (Мозамбик, 1993−95), сборная Мозамбика (1993−95), «Орландо Пайретс» (ЮАР, 1995−1996), «Морока Свэллоуз» (ЮАР, 2000−02), «Буш Бакс» (ЮАР, 2002), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР, 2002), «Исмаили» (Египет, 2005), «Примейру ди Агошту» (Ангола, 2008−2009), «Кабушкорп» (Ангола, 2009−2010, 2011−2012).

В середине нулевых Бондаренко работал в «Динамо» и родном ростовском СКА, но лейтмотив его карьеры — Африка. Мозамбик, ЮАР, Египет, Ангола — в общей сложности Виктор Иванович отработал на Черном континенте 21 сезон. И это рекорд для россиян, как и количество иностранных титулов — Бондаренко трижды чемпион Мозамбика, обладатель Кубков Мозамбика и ЮАР, а также тренер года в этих странах. В Анголе тренер поработал со стареющим Ривалдо и рассказывал «СЭ», что тот обращается с мячом как бог.

ВАЛЕРИЙ НЕПОМНЯЩИЙ

Места работы: сборная Камеруна (1988−1990), юношеская сборная Китая (1991), «Генчлербирлиги» (Турция, 1992−1993), «Анкарагюджю» (Турция, 1993−1994), «Пучхон Юкон» (Корея, 1994−1998), «Шэньян Хайши» (Китай, 2000), «Санфречче Хиросима» (Япония, 2001−2002), «Шаньдун Лунэн» (Китай, 2002−2003), «Шанхай Шэньхуа» (2004−2005).

Главный путешественник и человек, который добился самого громкого успеха среди наших тренеров — четвертьфинала ЧМ-1990 со сборной Камеруна.

Интересно, что на момент назначения в 1988-м Непомнящий даже не знал французского и вообще должен был работать с молодежной командой. Кроме того, в Корее он выиграл Кубок лиги с «Юконом», в Китае с «Шанхай Шэньхуа» стал серебряным призером чемпионата, в Японии с «Санфречче Хиросима» — бронзовым.

АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ

Места работы: АЕЛ (Кипр, 1992−1993), сборная Кореи (1994−1995), олимпийская сборная Кореи (1995−1996), «Маритиму» (Португалия, 2003).

Главное достижение Анатолия Федровича — победа на Олимпиаде-1988. После нее Бышовец стал известен в мире и в середине 1990-х вернулся в Корею. Поначалу он был консультантом национальной команды, после этого Бышовец возглавил ее и осенью 1994-го занял четвертое место на Азиатских играх. В 2003-м ненадолго тренер оказался на Мадейре, где поработал с Пепе и Данни.

БОРИС ИГНАТЬЕВ

Места работы: ОАЭ (1989−1990), олимпийская сборная Ирака (1990), «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия, 1995), «Шаньдун Лунэн» (Китай, 2001).

В 1988-м состоялась еще одна большая победа советского футбола — Борис Игнатьев привел юношескую сборную к триумфу на чемпионате Европы. После этого тренера позвали в Эмираты — в клуб, название которого сам Игнатьев в интервью не называет. Зато про работу в олимпийской сборной Ирака помнит даже то, как держал в руках автомат — Борису Петровичу просто так позволили пострелять в бетонное ограждение.

ЮРИЙ СЕМИН

Место работы: Олимпийская сборная Новой Зеландии (1991).

Если не считать киевское «Динамо» и «Габалу», то легендарный тренер «Локомотива» поработал только в Новой Зеландии.

Чуда свершить не удалось — в отборочном турнире Игр-1992 команда Семина финишировала второй в своей зоне вслед за Австралией. «Было интересно попробовать — познать другой мир, посмотреть другой футбол, — рассказывал Семин. — Деньги, конечно, тоже играли свою роль. Но в большей степени меня привлекал стимул поработать за границей, выучить английский язык, понять менталитет новозеландцев, посмотреть на их жизнь».

Читайте также 12 любимых игроков Курбана Бердыева

КУРБАН БЕРДЫЕВ

Место работы: «Генчлербирлиги» (Турция, 1993−1994).

Это сейчас Бердыев — гуру тренерского цеха, а в 1990-х туркмен работал на родине, в Казахстане и даже в Турции. Туда Курбана Бекиевича устроил Валерий Непомнящий, у которого были связи чуть ли не во всех странах мира. Долгое время «Генчлербирлиги» держался в середине таблицы, но однажды руководство клуба захотело попасть в еврокубковую зону, и все рассыпалось. Бердыев ответил, что это нереально и быстро потерял работу.

ДМИТРИЙ ГАЛЯМИН

Место работы: «Паламос» (Испания, 1999−2000).

В 1990-е Галямин заканчивал игровую карьеру в Испании, потом пытался организовать на месте бизнес и даже подрабатывал переводчиком, но в 1999-м решил пойти по более традиционному для футболистов пути — возглавил скромный «Паламос» из Каталонии. Безуспешно. Чуть позже Галямин попробовал свои силы в роли тренера-селекционера «Эспаньола», и на этом работа за рубежом для него закончилась.

ГАДЖИ ГАДЖИЕВ

Место работы: «Санфречче Хиросима» (Япония, 2002).

Единственная командировка за границу закончилась для него провалом: Гаджи Муслимович, сменивший в «Хиросиме» Непомнящего, покинул команду в разгар сезона, оставив ее на четвертом месте с конца.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ

Места работы: «Куфштайн» (Австрия, 2004), «Ваккер-Тироль» (Австрия, 2004−2006), «Легия» (Польша, 2015−2016).

Нынешний тренер сборной России, в отличие от большинства коллег, начинал осваивать новое ремесло в другой стране. В Австрии Черчесов заканчивал игровую карьеру и там же, в крохотном Куфштайне, в 2004-м возглавил одноименный клуб низшего дивизиона. А через несколько месяцев Станиславу Саламовичу доверили шефство над командой «Ваккер-Тироль», только-только поднявшейся в высшую лигу. В этом клубе Черчесов провел два сезона — в 2005-м «Ваккер» занял шестое место, в 2006-м — девятое, предпоследнее. Зато в 2015-м Черчесов стал героем Варшавы, когда выиграл с «Легией» чемпионат и Кубок Польши.

АЛЕКСЕЙ ЕРЕМЕНКО-СТАРШИЙ

Места работы: ЯБК (Финляндия, 2006−2009), «Яро» (Финляндия, 2009−2016).

Карьера Еременко-старшего, как и его детей, неразрывно связана с Финляндией и Россией, поэтому неудивительно, что он много тренировал в северной стране. Чемпионом Еременко не становился, а летом 2015-го мог возглавить сборную Финляндии.

АНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ

Места работы: молодежная команда «Аль-Шолы» (Саудовская Аравия, 2012−2013), «Аль-Фахахель» (Кувейт, 2013−2014), «Спартак» Суботица (Сербия, 2015−2017).

Когда-то Чернышов возглавлял «Спартак» московский, а совсем недавно — сербский, из Суботицы. Чуть ранее российский тренер работал на Ближнем Востоке, а в Сербии он оттрубил два года, и неплохо: сперва не дал команде вылететь, а затем поднял «Спартак» чуть выше в таблице. В мае 2016-го Чернышов ушел со своего поста, поползли слухи о том, что он станет новым тренером «Црвены Звезды», но что-то не срослось.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ

Места работы: «Вардар» (Македония, 2014−15).

Андреев в 2008 году немного поработал с казахстанским «Атырау», а в начале 2014 года отправился покорять Европу.

В прошлом отличного нападающего пригласил македонский «Вардар». Итоговое пятое место оставило клуб без еврокубков (не хватило одного очка), но россиянин продолжил работу с командой и спустя сезон привел ее к чемпионству. Однако после поражения в отборочном раунде Лиги чемпионов от АПОЭЛ с Андреевым расстались.

Читайте также Карпин против «Зенита». Хроника взаимной нелюбви

ВАЛЕРИЙ КАРПИН

Место работы: «Мальорка» (Испания, 2014−2015).

Это было событие для всей футбольной России — нашего популярного тренера позвали работать в Испанию, в известный клуб, пусть и из второго дивизиона. Спустя пять туров после начала чемпионата «Мальорка» оказалась на дне турнирной таблицы, затем резко выправила положение, но потом снова сползла. В феврале с Карпиным расторгли контракт, но он навсегда останется человеком, который тренировал автора гола в финале Лиги чемпионов-2017 — Марко Асенсио.

АЛЕКСАНДР ТАРХАНОВ

Место работы: «Славия» (Болгария, 2015−2016).

В декабре 2015-го заслуженный тренер Тарханов впервые отправился работать за пределы СНГ и взял с собой в «Славию» нескольких молодых россиян. В Болгарии у Тарханова забивал даже Сердер Сердеров. «Славия» закончила чемпионат четвертой и впервые за 20 лет гарантировала себе участие в еврокубках, однако уже в ноябре Тарханов покинул клуб и вернулся в «Урал».

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ

Места работы: «Халл» (Англия, 2017), «Витесс» (Голландия, 2018 — ?).