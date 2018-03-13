Наши тренеры за рубежом. От Карпина до Слуцкого
Вспоминаем всех наших тренеров, которые трудились в командах из дальних стран.
Вспоминаем всех наших тренеров, которые трудились в командах из дальних стран.
С лета за границей снова будет работать специалист из России — Леонид Слуцкий возглавил «Витесс». Вспоминаем всех наших тренеров, которые трудились в командах из дальних стран.
ВИКТОР БОНДАРЕНКО
Места работы: «Мачедже» (Мозамбик, 1985−1988, 1991), «Кошта ду Сол» (Мозамбик, 1993−95), сборная Мозамбика (1993−95), «Орландо Пайретс» (ЮАР, 1995−1996), «Морока Свэллоуз» (ЮАР, 2000−02), «Буш Бакс» (ЮАР, 2002), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР, 2002), «Исмаили» (Египет, 2005), «Примейру ди Агошту» (Ангола, 2008−2009), «Кабушкорп» (Ангола, 2009−2010, 2011−2012).
В середине нулевых Бондаренко работал в «Динамо» и родном ростовском СКА, но лейтмотив его карьеры — Африка. Мозамбик, ЮАР, Египет, Ангола — в общей сложности Виктор Иванович отработал на Черном континенте 21 сезон. И это рекорд для россиян, как и количество иностранных титулов — Бондаренко трижды чемпион Мозамбика, обладатель Кубков Мозамбика и ЮАР, а также тренер года в этих странах. В Анголе тренер поработал со стареющим Ривалдо и рассказывал «СЭ», что тот обращается с мячом как бог.
ВАЛЕРИЙ НЕПОМНЯЩИЙ
Места работы: сборная Камеруна (1988−1990), юношеская сборная Китая (1991), «Генчлербирлиги» (Турция, 1992−1993), «Анкарагюджю» (Турция, 1993−1994), «Пучхон Юкон» (Корея, 1994−1998), «Шэньян Хайши» (Китай, 2000), «Санфречче Хиросима» (Япония, 2001−2002), «Шаньдун Лунэн» (Китай, 2002−2003), «Шанхай Шэньхуа» (2004−2005).
Интересно, что на момент назначения в 1988-м Непомнящий даже не знал французского и вообще должен был работать с молодежной командой. Кроме того, в Корее он выиграл Кубок лиги с «Юконом», в Китае с «Шанхай Шэньхуа» стал серебряным призером чемпионата, в Японии с «Санфречче Хиросима» — бронзовым.
АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ
Места работы: АЕЛ (Кипр, 1992−1993), сборная Кореи (1994−1995), олимпийская сборная Кореи (1995−1996), «Маритиму» (Португалия, 2003).
Главное достижение Анатолия Федровича — победа на Олимпиаде-1988. После нее Бышовец стал известен в мире и в середине 1990-х вернулся в Корею. Поначалу он был консультантом национальной команды, после этого Бышовец возглавил ее и осенью 1994-го занял четвертое место на Азиатских играх. В 2003-м ненадолго тренер оказался на Мадейре, где поработал с Пепе и Данни.
БОРИС ИГНАТЬЕВ
Места работы: ОАЭ (1989−1990), олимпийская сборная Ирака (1990), «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия, 1995), «Шаньдун Лунэн» (Китай, 2001).
В 1988-м состоялась еще одна большая победа советского футбола — Борис Игнатьев привел юношескую сборную к триумфу на чемпионате Европы. После этого тренера позвали в Эмираты — в клуб, название которого сам Игнатьев в интервью не называет. Зато про работу в олимпийской сборной Ирака помнит даже то, как держал в руках автомат — Борису Петровичу просто так позволили пострелять в бетонное ограждение.
ЮРИЙ СЕМИН
Место работы: Олимпийская сборная Новой Зеландии (1991).
Чуда свершить не удалось — в отборочном турнире Игр-1992 команда Семина финишировала второй в своей зоне вслед за Австралией. «Было интересно попробовать — познать другой мир, посмотреть другой футбол, — рассказывал Семин. — Деньги, конечно, тоже играли свою роль. Но в большей степени меня привлекал стимул поработать за границей, выучить английский язык, понять менталитет новозеландцев, посмотреть на их жизнь».
КУРБАН БЕРДЫЕВ
Место работы: «Генчлербирлиги» (Турция, 1993−1994).
Это сейчас Бердыев — гуру тренерского цеха, а в 1990-х туркмен работал на родине, в Казахстане и даже в Турции. Туда Курбана Бекиевича устроил Валерий Непомнящий, у которого были связи чуть ли не во всех странах мира. Долгое время «Генчлербирлиги» держался в середине таблицы, но однажды руководство клуба захотело попасть в еврокубковую зону, и все рассыпалось. Бердыев ответил, что это нереально и быстро потерял работу.
ДМИТРИЙ ГАЛЯМИН
Место работы: «Паламос» (Испания, 1999−2000).
В 1990-е Галямин заканчивал игровую карьеру в Испании, потом пытался организовать на месте бизнес и даже подрабатывал переводчиком, но в 1999-м решил пойти по более традиционному для футболистов пути — возглавил скромный «Паламос» из Каталонии. Безуспешно. Чуть позже Галямин попробовал свои силы в роли
ГАДЖИ ГАДЖИЕВ
Место работы: «Санфречче Хиросима» (Япония, 2002).
Единственная командировка за границу закончилась для него провалом: Гаджи Муслимович, сменивший в «Хиросиме» Непомнящего, покинул команду в разгар сезона, оставив ее на четвертом месте с конца.
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ
Места работы: «Куфштайн» (Австрия, 2004), «Ваккер-Тироль» (Австрия, 2004−2006), «Легия» (Польша, 2015−2016).
Нынешний тренер сборной России, в отличие от большинства коллег, начинал осваивать новое ремесло в другой стране. В Австрии Черчесов заканчивал игровую карьеру и там же, в крохотном Куфштайне, в 2004-м возглавил одноименный клуб низшего дивизиона. А через несколько месяцев Станиславу Саламовичу доверили шефство над командой «Ваккер-Тироль»,
АЛЕКСЕЙ
Места работы: ЯБК (Финляндия, 2006−2009), «Яро» (Финляндия, 2009−2016).
Карьера
АНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ
Места работы: молодежная команда «Аль-Шолы» (Саудовская Аравия, 2012−2013), «Аль-Фахахель» (Кувейт, 2013−2014), «Спартак» Суботица (Сербия, 2015−2017).
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ
Места работы: «Вардар» (Македония, 2014−15).
В прошлом отличного нападающего пригласил македонский «Вардар». Итоговое пятое место оставило клуб без еврокубков (не хватило одного очка), но россиянин продолжил работу с командой и спустя сезон привел ее к чемпионству. Однако после поражения в отборочном раунде Лиги чемпионов от АПОЭЛ с Андреевым расстались.
ВАЛЕРИЙ КАРПИН
Место работы: «Мальорка» (Испания, 2014−2015).
Это было событие для всей футбольной России — нашего популярного тренера позвали работать в Испанию, в известный клуб, пусть и из второго дивизиона. Спустя пять туров после начала чемпионата «Мальорка» оказалась на дне турнирной таблицы, затем резко выправила положение, но потом снова сползла. В феврале с Карпиным расторгли контракт, но он навсегда останется человеком, который тренировал автора гола в финале Лиги чемпионов-2017 — Марко Асенсио.
АЛЕКСАНДР ТАРХАНОВ
Место работы: «Славия» (Болгария, 2015−2016).
В декабре 2015-го заслуженный тренер Тарханов впервые отправился работать за пределы СНГ и взял с собой в «Славию» нескольких молодых россиян. В Болгарии у Тарханова забивал даже Сердер Сердеров. «Славия» закончила чемпионат четвертой и впервые за 20 лет гарантировала себе участие в еврокубках, однако уже в ноябре Тарханов покинул клуб и вернулся в «Урал».
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ
Места работы: «Халл» (Англия, 2017), «Витесс» (Голландия, 2018 — ?).
Первый российский тренер в Англии станет первым и в Голландии. В чемпионшипе у Слуцкого не получилось